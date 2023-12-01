عربي
https://sputnikarabic.ae/20231201/تمديد-بقاء-القوات-التركية-في-ليبيا-يعيد-مشهد-الانقسام-للواجهة-1083668075.html
تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا يعيد مشهد الانقسام للواجهة
تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا يعيد مشهد الانقسام للواجهة
مدة جديدة وافق عليها البرلمان التركي لإبقاء قوات بلاده على الأراضي التركية حتى العام 2026، ورغم المطالب الدولية والمحلية بإجلاء القوات الأجنبية من الأراضي... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T16:11+0000
2023-12-01T16:11+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933032_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_3a44e3fa01d5bc5233282308668280d4.jpg
في الغرب توافق حكومة الوحدة الوطنية على بقاء القوات التركية، فيما يرفضه البرلمان، فيما ينقسم أعضاء المجلس الأعلى للدولة بين التأييد والرفض لبقاء القوات هناك.أما تركيا فهي ترى أن بقاء القوات بهدف حماية مصالحها، وتعزيز استراتيجيتها" الوطن الأزرق"، وتعمل على الاستفادة القصوى خلال وجودها في الغرب الليبي.وجاءت موافقة البرلمان بعد عملية تصويت حظيت بموافقة الأغلبية، وبناء على طلب موقع من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قوات بلاده الموجودة في ليبيا لمدة عامين آخرين.علامات استفهامفي البداية يرى محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، إن تجديد البرلمان التركي لمهلة بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا، يؤكد نية أنقرة بعدم الاستجابة للمطالب الدولية والمحلية بإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أنقرة تستثمر الحالة السياسية في ليبيا، إذ تتماهى معها الحكومة في طرابلس، التي بقيت على خلاف مع البرلمان الرافض لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.وأشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قال في بداية ترأسه للحكومة أن القوات الأجنبية هي "خنجر" في ظهر ليبيا، ورغم ذلك عقد اتفاقيات فيما بعد خولت لتركيا جلب قواتها للأراضي الليبية.ويرى السلاك أن إجلاء القواعد العسكرية الأجنبية يحتاج لإرادة سياسية غير متوفرة في الوقت الراهن، بما في ذلك إجلاء المرتزقة الأجانب، والذي يؤثر سلبا على العملية الانتخابية المرتقبة.استثمار الانقسام الليبيوفق السلاك فإن أنقرة تستثمر وجودها في ليبيا لتعزيز ما يسمى "استراتيجية الوطن الأزرق"، التي تعقد بشأنها اتفاقيات مع الحكومة في طرابلس، دون موافقة البرلمان الشرعي.وشدد على أن الحجة التي تقولها تركيا بأن بقاء قواتها في ليبيا بدافع حماية المصالح القومية في المنطقة، غير منطقي إذ يخالف وجود قواتها القانون الدولي الذي يشترط موافقة البرلمان الليبي الذي رفض الإجراء.وأبدى السلاك تخوفاته من توقيع اتفاقيات بين تركيا والحكومة في طرابلس دون الإعلان عنها، كما شاع الفترة الماضية عن توقيع اتفاقيات بشأن التنقيب عن الغاز والنفط والمعادن.فيما قال جيواد غوك المحلل السياسي التركي، إن الحكومة التركية مصرة على بقاء قواتها في ليبيا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار البرلمان ببقاء القوات التركية في ليبيا مرتبط باستمرار التعاون مع الحكومة في طرابلس، حتى إجراء انتخابات ليبية ووجود حكومة منتخبة.انسحاب القوات التركية؟وأوضح غوك أن عودة القوات التركية من ليبيا قد يترتب على إجراء الانتخابات في ليبيا في وقت لاحق، إذا ما جرى الاتفاق على إنهاء الاتفاق الخاص ببقاء القوات هناك.ويرى أن تركيا مهتمة باستراتيجية "الوطن الأزرق"، والحفاظ على الخط "التركي-الليبي"، ما يعني بقاء القوات هناك، إلا في حالة توافق ليبي على إنهاء الاتفاقية وسحب القوات التركية من هناك.الوطن الأزرقوأشار إلى أن الحكومة التركية ترى أن الوجود هناك هو انتصار سياسي وعسكري، لن تفرط فيه إلا في حال إجراء انتخابات وطلب ليبيا سحب القوات التركية.و"الوطن الأزرق" هو استراتيجية تركية تستهدف السيطرة على بحر إيجة وشرق البحر المتوسط والبحر الأسود، وفق "سكاي نيوز".ووافق البرلمان التركي أمس الخميس، على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية، اعتبارا من 2 يناير /كانون الثاني المقبل.وفي يناير/ كانون الثاني 2020، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا، وتم تمديد مهامها في يونيو /حزيران 2021 لـ18 شهرا إضافيا.
https://sputnikarabic.ae/20231124/تركيا-تسعى-لتمديد-مهام-قواتها-في-ليبيا-لمدة-24-شهرا-1083455080.html
https://sputnikarabic.ae/20231101/حكومة-الدبيبة-تقر-استثناءات-في-حصول-مواطني-تركيا-ومصر-على-تأشيرات-دخول-إلى-ليبيا--1082708079.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/تشاووش-أوغلو-لو-لم-تتدخل-تركيا-في-ليبيا-لاستمرت-الاشتباكات-في-طرابلس-حتى-اليوم-1076847454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933032_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_d62e4577397fe95be1fd191595a28c93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا يعيد مشهد الانقسام للواجهة

16:11 GMT 01.12.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYجلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
مدة جديدة وافق عليها البرلمان التركي لإبقاء قوات بلاده على الأراضي التركية حتى العام 2026، ورغم المطالب الدولية والمحلية بإجلاء القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وافق البرلمان التركي، أمس الخميس، على تمديد مهمة القوات التركية الموجودة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافيا، الأمر الذي أعاد مشهد الانقسام المحلي للواجهة مرة أخرى.
في الغرب توافق حكومة الوحدة الوطنية على بقاء القوات التركية، فيما يرفضه البرلمان، فيما ينقسم أعضاء المجلس الأعلى للدولة بين التأييد والرفض لبقاء القوات هناك.
أما تركيا فهي ترى أن بقاء القوات بهدف حماية مصالحها، وتعزيز استراتيجيتها" الوطن الأزرق"، وتعمل على الاستفادة القصوى خلال وجودها في الغرب الليبي.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهرا
24 نوفمبر, 16:50 GMT
وجاءت موافقة البرلمان بعد عملية تصويت حظيت بموافقة الأغلبية، وبناء على طلب موقع من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قوات بلاده الموجودة في ليبيا لمدة عامين آخرين.

علامات استفهام

في البداية يرى محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، إن تجديد البرلمان التركي لمهلة بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا، يؤكد نية أنقرة بعدم الاستجابة للمطالب الدولية والمحلية بإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أنقرة تستثمر الحالة السياسية في ليبيا، إذ تتماهى معها الحكومة في طرابلس، التي بقيت على خلاف مع البرلمان الرافض لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قال في بداية ترأسه للحكومة أن القوات الأجنبية هي "خنجر" في ظهر ليبيا، ورغم ذلك عقد اتفاقيات فيما بعد خولت لتركيا جلب قواتها للأراضي الليبية.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
حكومة الدبيبة تقر استثناءات في حصول مواطني تركيا ومصر على تأشيرات دخول إلى ليبيا
1 نوفمبر, 18:07 GMT
ويرى السلاك أن إجلاء القواعد العسكرية الأجنبية يحتاج لإرادة سياسية غير متوفرة في الوقت الراهن، بما في ذلك إجلاء المرتزقة الأجانب، والذي يؤثر سلبا على العملية الانتخابية المرتقبة.

استثمار الانقسام الليبي

وفق السلاك فإن أنقرة تستثمر وجودها في ليبيا لتعزيز ما يسمى "استراتيجية الوطن الأزرق"، التي تعقد بشأنها اتفاقيات مع الحكومة في طرابلس، دون موافقة البرلمان الشرعي.
وشدد على أن الحجة التي تقولها تركيا بأن بقاء قواتها في ليبيا بدافع حماية المصالح القومية في المنطقة، غير منطقي إذ يخالف وجود قواتها القانون الدولي الذي يشترط موافقة البرلمان الليبي الذي رفض الإجراء.
وأبدى السلاك تخوفاته من توقيع اتفاقيات بين تركيا والحكومة في طرابلس دون الإعلان عنها، كما شاع الفترة الماضية عن توقيع اتفاقيات بشأن التنقيب عن الغاز والنفط والمعادن.
فيما قال جيواد غوك المحلل السياسي التركي، إن الحكومة التركية مصرة على بقاء قواتها في ليبيا.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
جاويش أوغلو: لو لم تتدخل تركيا في ليبيا لاستمرت الاشتباكات في طرابلس حتى اليوم
10 مايو, 06:49 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار البرلمان ببقاء القوات التركية في ليبيا مرتبط باستمرار التعاون مع الحكومة في طرابلس، حتى إجراء انتخابات ليبية ووجود حكومة منتخبة.

انسحاب القوات التركية؟

وأوضح غوك أن عودة القوات التركية من ليبيا قد يترتب على إجراء الانتخابات في ليبيا في وقت لاحق، إذا ما جرى الاتفاق على إنهاء الاتفاق الخاص ببقاء القوات هناك.
ويرى أن تركيا مهتمة باستراتيجية "الوطن الأزرق"، والحفاظ على الخط "التركي-الليبي"، ما يعني بقاء القوات هناك، إلا في حالة توافق ليبي على إنهاء الاتفاقية وسحب القوات التركية من هناك.

الوطن الأزرق

وأشار إلى أن الحكومة التركية ترى أن الوجود هناك هو انتصار سياسي وعسكري، لن تفرط فيه إلا في حال إجراء انتخابات وطلب ليبيا سحب القوات التركية.
و"الوطن الأزرق" هو استراتيجية تركية تستهدف السيطرة على بحر إيجة وشرق البحر المتوسط والبحر الأسود، وفق "سكاي نيوز".
ووافق البرلمان التركي أمس الخميس، على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية، اعتبارا من 2 يناير /كانون الثاني المقبل.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا، وتم تمديد مهامها في يونيو /حزيران 2021 لـ18 شهرا إضافيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:51 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала