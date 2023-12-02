https://sputnikarabic.ae/20231202/إصابة-إسرائيلي-إثر-سقوط-صاروخ-على-تل-أبيب-وسماع-دوي-صافرات-الإنذار-في-المدينة-1083695363.html

إصابة إسرائيلي إثر سقوط صاروخ على تل أبيب وسماع دوي صافرات الإنذار في المدينة

إصابة إسرائيلي إثر سقوط صاروخ على تل أبيب وسماع دوي صافرات الإنذار في المدينة

أصيب مواطن إسرائيلي، اليوم السبت، جراء سقوط صاروخ من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، على منزله، في مدينة تل أبيب. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T21:12+0000

2023-12-02T21:12+0000

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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه أصيب مواطن إسرائيلي بإصابات طفيفة جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على مدينة تل أبيب، وسط سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة.ومن جهتها، بثت كتائب القسام مشاهد أو لقطات فيديو لقصف مدينة تل أبيب برشقات صاروخية، حيث لم تنجح منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية في التصدي لهذه الرشقات الصاروخية.وفي وقت سابق اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل العقيد إساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وبأن جثته محتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بمقتل العقيد حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في اليوم الأول للعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.وكان الجنرال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، ومعه رونين بار رئيس الشاباك، قد قاما اليوم بتقييم الوضع ووافقا على خطط مواصلة القتال في القيادة الجنوبية ويقصد بها قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-اللواء-الجنوبي-لفرقة-غزة-في-7-أكتوبر-واحتجاز-جثته-لدى-حماس-1083691981.html

https://sputnikarabic.ae/20231202/حول-دعوات-إقالته-نتنياهو-حصلت-على-تفويض-بقيادة-إسرائيل-ولا-أعمل-بحسب-استطلاعات-الرأي-1083694329.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم