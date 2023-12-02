https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-القبة-الحديدية-اعترضت-صاروخين-كانا-في-طريقهما-إلى-تل-أبيب-من-أصل-11-1083695793.html

الجيش الإسرائيلي: "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين كانا في طريقهما إلى تل أبيب

الجيش الإسرائيلي: "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين كانا في طريقهما إلى تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخين فقط من أصل 11 صاروخ أطلقتها حركة "حماس" على مدن الوسط الإسرائيلي. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T21:47+0000

2023-12-02T21:47+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين فقط من أصل 11 صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدن الوسط في إسرائيل، وسقط 5 في مناطق مفتوحة، فيما سقطت الـ4 صواريخ الأخرى في البحر المتوسط.وفي سياق متصل، أصيب مواطن إسرائيلي، في وقت سابق اليوم السبت، جراء سقوط صاروخ من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، على منزله، في مدينة تل أبيب.وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، أنه أصيب مواطن إسرائيلي بإصابات طفيفة جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على مدينة تل أبيب، وسط سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة، ومن جهتها، بثت كتائب القسام مشاهد أو لقطات فيديو لقصف مدينة تل أبيب برشقات صاروخية.وفي وقت سابق اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل العقيد إساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وبأن جثته محتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بمقتل العقيد حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في اليوم الأول للعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد غزة.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/حول-دعوات-إقالته-نتنياهو-حصلت-على-تفويض-بقيادة-إسرائيل-ولا-أعمل-بحسب-استطلاعات-الرأي-1083694329.html

https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-اللواء-الجنوبي-لفرقة-غزة-في-7-أكتوبر-واحتجاز-جثته-لدى-حماس-1083691981.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل