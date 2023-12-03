https://sputnikarabic.ae/20231203/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-نحو-110-عسكريين-أوكرانيين-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083696946.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد نحو 110 عسكريين أوكرانيين على محور جنوب دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحيد نحو 110 عسكريين أوكرانيين على محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الشرقية الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأحد، بأن سلاح الطيران والمدفعية التابعة لمجوعة قوات "الشرق" قضت على نحو 110... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T03:39+0000
2023-12-03T03:39+0000
2023-12-03T03:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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موسكو- سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "أصابت ضربات طيران الجيش، وضربات المدفعية نقاط انتشار مؤقتة لوحدات اللواء 79 المحمول جواً في كونستانتينوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في أوغليدار ولواء الدفاع الإقليمي 118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ماكاروفكا".وأضاف، "فضلا عن ذلك ألحقت أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أضرارا وحرائق بمعاقل العدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونتسكي ونيكولسكي".وأشار إلى أن "إجمالي خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 110 عسكريين وثلاث مركبات".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1083696225.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
الدفاع: القوات الروسية تحيد نحو 110 عسكريين أوكرانيين على محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الشرقية الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأحد، بأن سلاح الطيران والمدفعية التابعة لمجوعة قوات "الشرق" قضت على نحو 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت 3 مركبات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
موسكو- سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "أصابت ضربات طيران الجيش، وضربات المدفعية نقاط انتشار مؤقتة لوحدات اللواء 79 المحمول جواً في كونستانتينوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في أوغليدار ولواء الدفاع الإقليمي 118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ماكاروفكا".
وأضاف، "فضلا عن ذلك ألحقت أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أضرارا
وحرائق بمعاقل العدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونتسكي ونيكولسكي".
وأشار إلى أن "إجمالي خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 110 عسكريين وثلاث مركبات".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.