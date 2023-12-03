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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-نحو-110-عسكريين-أوكرانيين-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083696946.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد نحو 110 عسكريين أوكرانيين على محور جنوب دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحيد نحو 110 عسكريين أوكرانيين على محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الشرقية الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأحد، بأن سلاح الطيران والمدفعية التابعة لمجوعة قوات "الشرق" قضت على نحو 110... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T03:39+0000
2023-12-03T03:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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موسكو- سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "أصابت ضربات طيران الجيش، وضربات المدفعية نقاط انتشار مؤقتة لوحدات اللواء 79 المحمول جواً في كونستانتينوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في أوغليدار ولواء الدفاع الإقليمي 118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ماكاروفكا".وأضاف، "فضلا عن ذلك ألحقت أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أضرارا وحرائق بمعاقل العدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونتسكي ونيكولسكي".وأشار إلى أن "إجمالي خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 110 عسكريين وثلاث مركبات".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1083696225.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات الروسية

الدفاع: القوات الروسية تحيد نحو 110 عسكريين أوكرانيين على محور جنوب دونيتسك

03:39 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الشرقية الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأحد، بأن سلاح الطيران والمدفعية التابعة لمجوعة قوات "الشرق" قضت على نحو 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت 3 مركبات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
موسكو- سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "أصابت ضربات طيران الجيش، وضربات المدفعية نقاط انتشار مؤقتة لوحدات اللواء 79 المحمول جواً في كونستانتينوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في أوغليدار ولواء الدفاع الإقليمي 118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ماكاروفكا".
وأضاف، "فضلا عن ذلك ألحقت أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أضرارا وحرائق بمعاقل العدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونتسكي ونيكولسكي".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أمس, 23:34 GMT
وأشار إلى أن "إجمالي خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 110 عسكريين وثلاث مركبات".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
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