https://sputnikarabic.ae/20231204/أردوغان-يؤكد-لأمير-قطر-ضرورة-محاسبة-إسرائيل-على-جرائم-حربها-في-قطاع-غزة-1083750659.html
أردوغان يؤكد خلال لقائه مع أمير قطر ضرورة محاسبة إسرائيل على "جرائم حربها" في غزة
أردوغان يؤكد خلال لقائه مع أمير قطر ضرورة محاسبة إسرائيل على "جرائم حربها" في غزة
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، "مواصلة تركيا جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالقدر الكافي". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T19:33+0000
2023-12-04T19:33+0000
2023-12-04T19:48+0000
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رجب طيب أردوغان
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن أردوغان بحث، خلال لقائه مع أمير قطر، "آخر تطورات المجزرة الإسرائيلية في غزة، وجهود وقف إطلاق النار والسلام الدائم، والمساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن أردوغان "أكد ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم حربها، وأهمية زيادة الجهود القانونية والدعم الدولي في هذا الصدد".من جهتها، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "أمير قطر بحث مع الرئيس التركي في الدوحة تطور الوضع بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمستجدات إقليميا ودوليا"، مشيرة إلى أن الزعيمين ترأسا في الدوحة اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/غالانت-يؤكد-استمرار-الحرب-في-غزة-بالوتيرة-ذاتها-لمدة-شهرين-على-الأقل-1083749338.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان يؤكد خلال لقائه مع أمير قطر ضرورة محاسبة إسرائيل على "جرائم حربها" في غزة
19:33 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 19:48 GMT 04.12.2023)
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، "مواصلة تركيا جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالقدر الكافي".
وأفادت وكالة
"الأناضول" التركية، بأن أردوغان بحث، خلال لقائه مع أمير قطر، "آخر تطورات المجزرة الإسرائيلية في غزة، وجهود وقف إطلاق النار والسلام الدائم، والمساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن أردوغان "أكد ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم حربها، وأهمية زيادة الجهود القانونية والدعم الدولي في هذا الصدد".
من جهتها، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "أمير قطر بحث مع الرئيس التركي في الدوحة تطور الوضع بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمستجدات إقليميا ودوليا"، مشيرة إلى أن الزعيمين ترأسا في الدوحة اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.