https://sputnikarabic.ae/20231204/الكرملين-المساعدات-الأوروبية-لنظام-كييف-كحرق-الأموال-في-برميل-بلا-قاع---1083729724.html
الكرملين: المساعدات الأوروبية لنظام كييف كحرق الأموال في برميل بلا قاع
الكرملين: المساعدات الأوروبية لنظام كييف كحرق الأموال في برميل بلا قاع
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من الصعب على الدول الأوروبية ضخ الأموال في "البرميل الأوكراني الذي لا قاع له"، وذلك تعليقا... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T09:35+0000
2023-12-04T09:35+0000
2023-12-04T09:45+0000
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وقال بيسكوف، للصحفيين تعليقا على تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" حول تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا: "ربما يكون هذا سؤالا يخص الأوروبيين أنفسهم، ومن الواضح أنه أصبح ضخ الأموال في البرميل الأوكراني، الذي لا نهاية له، تزداد صعوبته".ويوم أمس الأحد، اعترفت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا يوروفا، أنه من الصعب على القادة الأوروبيين إقناع سكان بلدانهم بالحاجة إلى تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.وقالت يوروفا إنه "على المدى الطويل، هو واضح. ما يفترض أن تفوز به أوكرانيا في الصراع مع روسيا وأيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الرئاسة-الأوكرانية-تعترف-بالعجز-عن-مجاراة-روسيا-في-الإنتاج-العسكري-1083718103.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الكرملين
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الكرملين
الكرملين: المساعدات الأوروبية لنظام كييف كحرق الأموال في برميل بلا قاع
09:35 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 09:45 GMT 04.12.2023)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من الصعب على الدول الأوروبية ضخ الأموال في "البرميل الأوكراني الذي لا قاع له"، وذلك تعليقا على احتمالات تمويل كييف من أوروبا.
وقال بيسكوف، للصحفيين تعليقا على تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" حول تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا: "ربما يكون هذا سؤالا يخص الأوروبيين أنفسهم، ومن الواضح أنه أصبح ضخ الأموال في البرميل الأوكراني، الذي لا نهاية له، تزداد صعوبته".
وأضاف أيضا أن "تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي، قد يتعطل بسبب صعود قوى اليمين في الاتحاد".
ويوم أمس الأحد
، اعترفت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا يوروفا، أنه من الصعب على القادة الأوروبيين إقناع سكان بلدانهم بالحاجة إلى تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.
وقالت يوروفا إنه "على المدى الطويل، هو واضح. ما يفترض أن تفوز به أوكرانيا في الصراع مع روسيا وأيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت يوروفا، قائلة: "ومع ذلك، فإن هذه المناقشات الاستراتيجية حول مستقبل أوكرانيا وحول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ضرورية، ويجب على رؤساء الدول والحكومات عقدها مع شعوبهم لأنه ليس من السهل عليهم إقناع مواطنيهم بضرورة تقديم مساعدة مالية وعسكرية لكييف".
تكتب وسائل الإعلام الغربية
بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.