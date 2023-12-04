https://sputnikarabic.ae/20231204/غالانت-من-على-حدود-غزة-الجيش-الإسرائيلي-بدأ-التحرك-إلى-الجنوب--1083755680.html
غالانت من على حدود غزة: الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك إلى الجنوب
غالانت من على حدود غزة: الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك إلى الجنوب
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الاثنين، أن "مصير مقاتلي حركة حماس في جنوب غزة سيكون مثل مصيرهم في الشمال". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T21:16+0000
2023-12-04T21:16+0000
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وقال غالانت، أثناء تفقده الحدود مع غزة، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك في جنوب غزة"، مشيراً إلی أن "مقاتلي غولاني يعودون إلى هنا لإغلاق الدائرة ولن يغادروا قبل تدمير البنية التحتية الإرهابية"، حسب قوله.وكان غالانت قال، في تصريحات تليفزيونية، إن "الحرب في غزة سيعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس"، مؤكدا أن "الحرب بشدتها الحالية في قطاع غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-مخاوف-غربية-من-تحول-المنطقة-العازلة-الإسرائيلية-في-غزة-إلى-دائمة-1083728786.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غالانت من على حدود غزة: الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك إلى الجنوب
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الاثنين، أن "مصير مقاتلي حركة حماس في جنوب غزة سيكون مثل مصيرهم في الشمال".
وقال غالانت، أثناء تفقده الحدود مع غزة
، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك في جنوب غزة"، مشيراً إلی أن "مقاتلي غولاني يعودون إلى هنا لإغلاق الدائرة ولن يغادروا قبل تدمير البنية التحتية الإرهابية"، حسب قوله.
وكان غالانت قال، في تصريحات تليفزيونية، إن "الحرب في غزة سيعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس"، مؤكدا أن "الحرب بشدتها الحالية في قطاع غزة ستسمر شهرين آخرين
على الأقل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.