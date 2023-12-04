عربي
https://sputnikarabic.ae/20231204/غالانت-من-على-حدود-غزة-الجيش-الإسرائيلي-بدأ-التحرك-إلى-الجنوب--1083755680.html
غالانت من على حدود غزة: الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك إلى الجنوب
غالانت من على حدود غزة: الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك إلى الجنوب
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الاثنين، أن "مصير مقاتلي حركة حماس في جنوب غزة سيكون مثل مصيرهم في الشمال". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T21:16+0000
2023-12-04T21:16+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg
وقال غالانت، أثناء تفقده الحدود مع غزة، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك في جنوب غزة"، مشيراً إلی أن "مقاتلي غولاني يعودون إلى هنا لإغلاق الدائرة ولن يغادروا قبل تدمير البنية التحتية الإرهابية"، حسب قوله.وكان غالانت قال، في تصريحات تليفزيونية، إن "الحرب في غزة سيعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس"، مؤكدا أن "الحرب بشدتها الحالية في قطاع غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-مخاوف-غربية-من-تحول-المنطقة-العازلة-الإسرائيلية-في-غزة-إلى-دائمة-1083728786.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_48fdad5791b5e307167809484ed58287.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

غالانت من على حدود غزة: الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك إلى الجنوب

21:16 GMT 04.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الاثنين، أن "مصير مقاتلي حركة حماس في جنوب غزة سيكون مثل مصيرهم في الشمال".
وقال غالانت، أثناء تفقده الحدود مع غزة، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك في جنوب غزة"، مشيراً إلی أن "مقاتلي غولاني يعودون إلى هنا لإغلاق الدائرة ولن يغادروا قبل تدمير البنية التحتية الإرهابية"، حسب قوله.
وكان غالانت قال، في تصريحات تليفزيونية، إن "الحرب في غزة سيعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس"، مؤكدا أن "الحرب بشدتها الحالية في قطاع غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل".
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في وادي غزة، وسط قطاع غزة، في 28 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
إعلام: مخاوف غربية من تحول "المنطقة العازلة" الإسرائيلية في غزة إلى دائمة
08:42 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены экипажа модернизированного танка Т-62 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала