https://sputnikarabic.ae/20231205/خبيران-زيارة-ملك-المغرب-للإمارات-تعطي-دفعة-قوية-للعلاقات-وتعزز-تنفيذ-مشروع-خط-الغاز-1083781361.html

خبيران: زيارة ملك المغرب للإمارات تعطي دفعة قوية للعلاقات وتعزز ‏تنفيذ "مشروع خط الغاز"‏

خبيران: زيارة ملك المغرب للإمارات تعطي دفعة قوية للعلاقات وتعزز ‏تنفيذ "مشروع خط الغاز"‏

كللت زيارة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، بالتوقيع على 12 مذكرة تفاهم، وقعها مع الرئيس الإماراتي، الشيخ ‏محمد بن زايد آل... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T16:05+0000

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وجاءت الزيارة في توقيت تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات غير مسبوقة، وسط مطالب تنديد وتحركات من أجل وقف دائم لإطلاق النار.وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالميا، بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار أمريكي) مع نهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 21% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب.في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (نحو 79 مليون دولار أمريكي) بنهاية 2020، وفق بيانات رسمية.ويرى خبيران أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتشمل في شقها الاستثماري والاقتصادي التعاون في عدد من المشروعات على رأسها تمويل خط الغاز "المغربي- النيجيري"، الذي يعرف بعض التحديات بالنظر للاضطرابات في المنطقة الأفريقية.دفعة قوية لمشروع "خط الغاز"وتمثل مشاركة الإمارات أهمية كبرى بشأن المشروع، الذي كان يمثّل التمويل أهم العقبات أمام تنفيذه. وفي الإطار، قال الخبير المغربي، علي السرحاني، إن "الاتفاقيات تستهدف تمويل مشروع الغاز النيجيري، كما تشمل الاتفاقيات المشروعات المرتقبة خط القطار السريع من القنيطرة إلى مراكش، والذي يتم إنجازه قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم".ولفت السرحاني إلى أن "اللقاء بين قيادتي البلدين ناقش الملف الفلسطيني، في ظل الحرص على مواكبة القضية الفسطينية بكل تطوراتها، بما تمثله من أهمية للبلدين".علاقات وطيدةمن ناحيته، قال الباحث السياسي المغربي، نوفل البوعمري، إن "الزيارة التي نظمها ملك المغرب لدولة الإمارات، تعكس أواصر الأخوة التي تجمع بين قائدي البلدين، وهي أواصر تاريخية ضاربة جذورها في تاريخ العلاقة بين المغرب والإمارات، التي تدعم الوحدة الترابية المغربية والسيادة الكاملة للمغرب على كامل ترابه، مما يعكس حجم التوافق الموجود بينهما في مختلف القضايا، ذات الطابع الحيوي".ولفت إلى أن "الزيارة أتت في هذا الإطار، تجسيدا لكل التقارب الحاصل بين الشعبين وبين قائدي البلدين".ويرى البوعمري أن "الإعلان الصادر عن الزيارة عكس طبيعة القضايا التي جرى نقاشها بين قائدي البلدين، وهي ذات طابع اقتصادي وسياسي وتنموي، وذات بعد ليس فقط مرتبط بدعم الاستثمار بالمغرب، بل اتخذت طابعا إقليميا منخرطة في ما أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب "المسيرة الخضراء"، من توجه المغرب نحو دعم الاستثمار والتنمية بالمحيط الأطلسي في امتداداته الجغرافية بالجنوب المغربي".حضور إماراتي مهموأشار البوعمري إلى أن "الاتفاقيات التي أعلن عنها، ترتبط بتقوية الاستثمار في وسط المغرب وجنوبه بصحرائه، كما أن بعض ما تم الإعلان عنه متعلق بالمشروع الكبير الذي وقعه المغرب مع نيجيريا، المرتبط بأنبوب الغاز والذي يعزز الحضور الإماراتي فيه فرصة إنجازه بشكل سريع، خاصة وأنه مشروع ضخم وكبير".ويرى أن "الإعلان الصادر عن الزيارة يعكس طبيعة الثقة التي تجمع البلدين وحجم الرهانات الاقتصادية المشتركة، التي سيستفيد منها كل بلد، وستقوي من الشراكة التاريخية التي جمعت الإمارات بالمغرب".12 مذكرة تفاهموشملت مذكرات التفاهم:مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية - مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء - مذكرة حول شراكة إنمائية - مذكرة تفاهم بين شركة "أدنوك" والمكتب الشريف للفوسفات - مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة - مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تبادلها - مذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات - مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ - مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع "أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا".كما ضمّت مذكرات التفاهم الموقعة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، مذكرة للتعاون المشترك في قطاع "الأسواق المالية وسوق الرساميل" - مذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار - مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات.خط الغاز المغربي-النيجيرييشار إلى أن خط أنابيب الغاز ينطلق من نيجيريا وينتهي في المغرب، على أن يمر عبر 11 دولة أفريقية، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.ومن المفترض أن ينقل خط الغاز، فور اكتماله، ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز بطول ساحل غرب أفريقيا، وصولا إلى المغرب وأوروبا.يذكر أن الإعلان عن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، بدأ في العام 2016 في أبوجا، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، ويفترض أن ينقل أولى الشحنات قبل نهاية العقد الجاري في حال تحقق إنجازه.

https://sputnikarabic.ae/20230428/قطاعات-استثمارية-تستهدفها-الإمارات-في-المغرب-ما-أهمها؟-1076441314.html

https://sputnikarabic.ae/20221028/الإمارات-تجدد-دعمها-الكامل-للمغرب-وسيادته-على-منطقة-الصحراء-1069559944.html

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