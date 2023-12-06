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إسرائيل توافق على زيادة إمدادات الوقود إلى غزة
إسرائيل توافق على زيادة إمدادات الوقود إلى غزة
وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، اليوم الأربعاء، على زيادة إمدادات الوقود إلى القطاع. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T21:45+0000
2023-12-06T21:45+0000
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري للحرب على غزة، وافق على زيادة إمدادات شاحنات الوقود إلى غزة، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية على تل أبيب.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عقد مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة "كابينيت الحرب"، جلسة طارئة، بهدف بحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع، موضحة أن الإدارة الأمريكية طلبت مضاعفة كمية الوقود الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/نتنياهو-الرئيس-الفلسطيني-لن-يتولى-السيطرة-على-غزة-خلال-ولايتي-1083816258.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

إسرائيل توافق على زيادة إمدادات الوقود إلى غزة

21:45 GMT 06.12.2023
© Sputnikمعبر رفح
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
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وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، اليوم الأربعاء، على زيادة إمدادات الوقود إلى القطاع.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري للحرب على غزة، وافق على زيادة إمدادات شاحنات الوقود إلى غزة، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية على تل أبيب.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عقد مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة "كابينيت الحرب"، جلسة طارئة، بهدف بحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع، موضحة أن الإدارة الأمريكية طلبت مضاعفة كمية الوقود الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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