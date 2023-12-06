https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-توافق-على-زيادة-إمدادات-الوقود-إلى-غزة-1083823849.html

إسرائيل توافق على زيادة إمدادات الوقود إلى غزة

إسرائيل توافق على زيادة إمدادات الوقود إلى غزة

وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، اليوم الأربعاء، على زيادة إمدادات الوقود إلى القطاع. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T21:45+0000

2023-12-06T21:45+0000

2023-12-06T21:45+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083393315_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_24ca22c8b4758aaa5f06066e9f205bbb.jpg

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري للحرب على غزة، وافق على زيادة إمدادات شاحنات الوقود إلى غزة، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية على تل أبيب.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عقد مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة "كابينيت الحرب"، جلسة طارئة، بهدف بحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع، موضحة أن الإدارة الأمريكية طلبت مضاعفة كمية الوقود الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231206/نتنياهو-الرئيس-الفلسطيني-لن-يتولى-السيطرة-على-غزة-خلال-ولايتي-1083816258.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس