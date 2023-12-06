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https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-قوات-الجيش-اللبناني-لم-تكن-هدفا-لهجومنا-بقرب-من-الحدود-ونأسف-للحادث-1083788152.html
إسرائيل: قوات الجيش اللبناني لم تكن هدفا لهجومنا قرب الحدود ونأسف للحادث
إسرائيل: قوات الجيش اللبناني لم تكن هدفا لهجومنا قرب الحدود ونأسف للحادث
تقدم الجيش الإسرائيلي باعتذاره عن مقتل جندي من الجيش اللبناني جراء الهجوم الذي نفذه على الأراضي اللبنانية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T02:03+0000
2023-12-06T02:07+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "قوات الجيش اللبناني لم تكن هدفاً لهجومنا بالقرب من الحدود اللبنانية ونأسف للحادث ويجري التحقيق فيه".في السياق ذاته، وصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيان الجيش الإسرائيلي بأنه "اعتذار نادر".يذكر أن قيادة الجيش اللبناني كانت قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعرّض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل جندي لبناني وإصابة 3 آخرين.وجاء في النبأ الذي نشر في صحيفة "النشرة" اللبنانية: "تعرّض مركز عسكري للجيش اللبناني في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".وفي وقت سابق من صباح أمس الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني، "استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع "رويسة العاصي" على الحدود اللبنانية".وقال الحزب، في بيان له، إن "الهجوم كان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة"، كما استهدف الحزب موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابه بشكل مباشر، حسب البيان، كما أعلن "حزب الله" استهداف "موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وإصابته إصابة مباشرة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إسرائيل: قوات الجيش اللبناني لم تكن هدفا لهجومنا قرب الحدود ونأسف للحادث

02:03 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 02:07 GMT 06.12.2023)
© AP Photo / Mohammed Zaatariالحدود اللبنانية الإسرائيلية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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تقدم الجيش الإسرائيلي باعتذاره عن مقتل جندي من الجيش اللبناني جراء الهجوم الذي نفذه على الأراضي اللبنانية.
رام الله - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "قوات الجيش اللبناني لم تكن هدفاً لهجومنا بالقرب من الحدود اللبنانية ونأسف للحادث ويجري التحقيق فيه".
في السياق ذاته، وصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيان الجيش الإسرائيلي بأنه "اعتذار نادر".
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يذكر أن قيادة الجيش اللبناني كانت قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعرّض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل جندي لبناني وإصابة 3 آخرين.
وجاء في النبأ الذي نشر في صحيفة "النشرة" اللبنانية: "تعرّض مركز عسكري للجيش اللبناني في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
وفي وقت سابق من صباح أمس الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني، "استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع "رويسة العاصي" على الحدود اللبنانية".
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وقال الحزب، في بيان له، إن "الهجوم كان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة"، كما استهدف الحزب موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابه بشكل مباشر، حسب البيان، كما أعلن "حزب الله" استهداف "موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وإصابته إصابة مباشرة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
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