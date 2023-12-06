https://sputnikarabic.ae/20231206/الكرملين-بوتين-وولي-العهد-السعودي-يبحثان-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1083823467.html

الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط

الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا الأوضاع الراهنة... 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T21:27+0000

2023-12-06T21:27+0000

2023-12-06T21:27+0000

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الرياض- سبوتنيك. وقال بيسكوف في إفادة صحفية: "لا أستطيع قول بالضبط ما تمت مناقشته هناك، لكن بشكل عام، من الواضح أنه بالطبع يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقضايا حساسة أخرى على جدول الأعمال الدولي".وأضاف بيسكوف أن زيارة ولي العهد السعودي إلى روسيا سيتم الترتيب لها عبر القنوات الدبلوماسية، ولا توجد تفاصيل بعد، مضيفا أنه لا تتم مناقشة مبادرات السلام المشتركة بين روسيا والمملكة العربية السعودية حاليا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، قد بدآ المحادثات في الرياض، حيث يعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين، ومن المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة عمل، كما زار الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم، دولة الإمارات، وأجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.

https://sputnikarabic.ae/20231206/محمد-بن-سلمان-التعاون-السياسي-بين-السعودية-وروسيا-سيؤثر-إيجابيا-على-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1083818067.html

https://sputnikarabic.ae/20231206/محمد-بن-زايد-آل-نهيان-خلال-استقبال-بوتين-الإمارات-أكبر-شريك-تجاري-لروسيا-1083801399.html

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روسيا, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, فلاديمير بوتين, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار