https://sputnikarabic.ae/20231206/حزب-الله-اللبناني-ينشر-فيديو-استهداف-عناصره-لعدد-من-المواقع-التابعة-للجيش-الإسرائيلي--1083790810.html
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو استهداف عناصره لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو استهداف عناصره لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جديد لقصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T06:50+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إن "الفيديو أظهر مشاهد جديدة من استهداف مجاهدي المقاومة لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، "استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع "رويسة العاصي" على الحدود اللبنانية".وقال الحزب، في بيان له، إن "الهجوم كان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة"، كما استهدف الحزب موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابه بشكل مباشر، حسب البيان.وأعلن "حزب الله" اللبناني، الإثنين الماضي، استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف 8 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/أطباء-بلا-حدود-في-لبنان-تتحرك-من-أجل-غزة-وتطالب-بوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-1083754438.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو استهداف عناصره لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جديد لقصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي.
وقال الحزب، في بيان له، إن "الفيديو أظهر مشاهد جديدة من استهداف مجاهدي المقاومة لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، "استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين
في موقع "رويسة العاصي" على الحدود اللبنانية".
وقال الحزب، في بيان له، إن "الهجوم كان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة"، كما استهدف الحزب موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابه بشكل مباشر، حسب البيان.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، الإثنين الماضي، استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف 8 مواقع عسكرية
إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.