https://sputnikarabic.ae/20231206/دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-إسرائيلية-شمالي-البلاد-1083813283.html

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية شمالي البلاد

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية شمالي البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى وبعض المستوطنات شمالي البلاد. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T14:42+0000

2023-12-06T14:42+0000

2023-12-06T14:43+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، ومستوطنتي شاتولا وماتات قرب الحدود اللبنانية.وفي سياق متصل، أفاد وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، اليوم الأربعاء، بأنه أوعز إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة لتقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف القوات الإسرائيلية لموقع للجيش اللبناني.جاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية على منصة "إكس": "قامت إسرائيل بالأمس باستهداف مركز للجيش اللبناني في منطقة العديسة ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى للمعالجة".وأضاف بيان الخارجية: "أما بالنسبة للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2006 فإن إسرائيل هي التي لم تلتزم بتنفيذ مضمونه كاملاً. ففي حين أن غاية القرار النهائية تتمثل بوقفِ دائمِ لإطلاق النار، والذي تتعمد إسرائيل تقويضه، إذ أنها ما انفكت إسرائيل تخرق بنوده بالاعتداء شبه اليومي على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً، وتكرّس احتلالها عبر قضمها لأراضٍ لبنانية".يذكر أن قيادة الجيش اللبناني كانت قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعرّض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل جندي لبناني وإصابة 3 آخرين.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "قوات الجيش اللبناني لم تكن هدفاً لهجومنا بالقرب من الحدود اللبنانية ونأسف للحادث ويجري التحقيق فيه".في السياق ذاته، وصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيان الجيش الإسرائيلي بأنه "اعتذار نادر".ويأتي هذا بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

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لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس