https://sputnikarabic.ae/20231206/صواريخ-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-3-مسيرات-أوكرانية-على-اتجاه-أرتيوموفسك-فيديو-1083820735.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك... فيديو
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك... فيديو
تقوم طواقم قوات الدفاع الجوي الروسية في عمليات استكشاف وإسقاط المسيرات الأوكرانية، التي تحاول إجراء استطلاع جوي لمواقع القوات الروسية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T20:25+0000
2023-12-06T20:25+0000
2023-12-06T20:28+0000
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق إسقاط الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات استطلاع دون طيار أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك.وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط المسيرات الأوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية المحمولة "فيربا" ومنظومات "ستريلا -10".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مقاتلة "سو-25" ومروحية "ميغ-29" تابعتين للقوات المسحلة الأوكرانية.وتوفر أطقم نظام الدفاع الجوي "ستريلا-10" لوحدة القوات المحمولة جوا على مدار الساعة غطاء موثوقا من الهجمات الجوية للعدو المنفذة بالطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة وحتى الصواريخ الباليستية.كما ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا، في السنوات الأخيرة، ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته، ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.شاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231206/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-25-ومروحية-ميغ-29-عاجل-1083801521.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك... فيديو
20:25 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 20:28 GMT 06.12.2023)
تقوم طواقم قوات الدفاع الجوي الروسية في عمليات استكشاف وإسقاط المسيرات الأوكرانية، التي تحاول إجراء استطلاع جوي لمواقع القوات الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق إسقاط الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات استطلاع دون طيار أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط المسيرات الأوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية المحمولة "فيربا" ومنظومات "ستريلا -10".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مقاتلة "سو-25"
ومروحية "ميغ-29" تابعتين للقوات المسحلة الأوكرانية.
وتوفر أطقم نظام الدفاع الجوي "ستريلا-10" لوحدة القوات المحمولة جوا
على مدار الساعة غطاء موثوقا من الهجمات الجوية للعدو المنفذة بالطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة وحتى الصواريخ الباليستية.
كما ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة
على الكتف، التي طورتها روسيا، في السنوات الأخيرة، ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته، ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.