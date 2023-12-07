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https://sputnikarabic.ae/20231207/حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-تعلن-إعادة-افتتاح-معبر-غدامس-مع-الجزائر-1083826830.html
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن إعادة افتتاح معبر غدامس مع الجزائر
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن إعادة افتتاح معبر غدامس مع الجزائر
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الأربعاء، إعادة افتتاح المعبر الحدودي غدامس الدبداب لحركة المواطنين من البلدين وللحركة التجارية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T04:03+0000
2023-12-07T04:03+0000
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عبد الحميد الدبيبة
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ونقل موقع "عين ليبيا" أنه تقرر إعادة فتح المعبر في الاتجاهين بشكل رسمي بدءا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول.وأوضحت خارجية حكومة الوحدة الوطنية، إن افتتاح المعبر يأتي بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، مشيرة إلى تلك الخطوة تأتي تتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي متمثلة في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية بجمهورية الجزائر.وكان رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قد أصدر القرار رقم (488) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة برئاسة السفير أشرف محمد التائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من القطاعات المعنية لإنجاز كافة الإجراءات من أجل إعادة افتتاح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر.يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، أجرى الدبيبة زيارة إلى الحدود الليبية الجزائرية، واطّلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري، كما بحث الدبيبة رفقة وفد وزاري، مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح منفذ غدامس الدبداب أمام المواطنين.يشار إلى أن المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر كانت قدأغلقت في عام 2011، وأعيد فتحها جزئيا أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015، قبل أن تفتح للأغراض التجارية العام الماضي.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن إعادة افتتاح معبر غدامس مع الجزائر

04:03 GMT 07.12.2023
© Photo / Taher Azizyمدينة غدامس التاريخية في ليبيا
مدينة غدامس التاريخية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Photo / Taher Azizy
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أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الأربعاء، إعادة افتتاح المعبر الحدودي غدامس الدبداب لحركة المواطنين من البلدين وللحركة التجارية.
ونقل موقع "عين ليبيا" أنه تقرر إعادة فتح المعبر في الاتجاهين بشكل رسمي بدءا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول.
وأوضحت خارجية حكومة الوحدة الوطنية، إن افتتاح المعبر يأتي بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، مشيرة إلى تلك الخطوة تأتي تتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي متمثلة في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية بجمهورية الجزائر.
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وكان رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قد أصدر القرار رقم (488) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة برئاسة السفير أشرف محمد التائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من القطاعات المعنية لإنجاز كافة الإجراءات من أجل إعادة افتتاح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر.
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يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، أجرى الدبيبة زيارة إلى الحدود الليبية الجزائرية، واطّلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري، كما بحث الدبيبة رفقة وفد وزاري، مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح منفذ غدامس الدبداب أمام المواطنين.
يشار إلى أن المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر كانت قدأغلقت في عام 2011، وأعيد فتحها جزئيا أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015، قبل أن تفتح للأغراض التجارية العام الماضي.
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