https://sputnikarabic.ae/20231207/زيارة-الرئيس-بوتين-للسعودية-والإمارات-الأهداف-والرسائل-1083848611.html

زيارة الرئيس بوتين للسعودية والإمارات... الأهداف والرسائل

زيارة الرئيس بوتين للسعودية والإمارات... الأهداف والرسائل

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، واجتمع مع الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T14:48+0000

2023-12-07T14:48+0000

2023-12-07T15:08+0000

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زيارة الرئيس بوتين للسعودية والإمارات.. الأهداف والرسائل زيارة الرئيس بوتين للسعودية والإمارات.. الأهداف والرسائل

وأكد الرئيس بوتين خلال الزيارتين أهمية العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية مع أبوظبي والرياض، مشددا على أنه لا يمكن إعاقة تطوير العلاقات الودية معهما.ولي العهد السعودي، أرجع تعزيز الأمن في الشرق الأوسط إلى التعاون السياسي بين روسيا والسعودية، مثمنا التنسيق المشترك وتأثيره الإيجابي على الوضع العالمي والوضع في الشرق الأوسط.الرئيس الإماراتي، لفت إلى أن بلاده أكبر شريك تجاري لروسيا، موضحا أن، العام الماضي، شهد زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بنحو 109%، معتبرا أنها نقلة كبيرة وغير مسبوقة في العلاقات الثنائية.وأوضح أن "السعودية والإمارات، يسعيان لتطويرعلاقاتهما لتشمل دولة كبرى مثل روسيا الاتحادية"، مبينا أن "العلاقات استراتيجية في الجانب الاقتصادي والتجاري خاصة مع الإمارات، أما السعودية فهي مهمة استراتيجيا وهناك أشكال من العلاقة وصيغ متعددة من أهمها النفط".وذكر أن "الملف الأهم هو الطاقة ورؤية دول الخليج في مسألة تخفيض إنتاج النفط بما يساعد في استقرار الأسعار عالميا".وأكد أن "روسيا لاعب رئيسي في المنطقة العربية وتعتبرها واعدة اقتصاديا وأمنيا في ظل التفاهمات الاستراتيجية مع الدول الخليجية".ولفتت الجندي، إلى أهمية الجانب الاقتصادي والشراكات المتعددة والاستثمارات التي يتم السعي لبحثها والتوصل لها بين روسيا والدول الخليجية، بالإضافة إلى مسألة إنتاج النفط ضمن "أوبك بلس"، والاستمرار في هذا التعاون مع الدول المنتجة، إضافة إلى أمن الممرات المائية.وقالت إن "روسيا تمكن علاقاتها مع شريكين أساسيين من أجل الحضور الروسي في المياه الدافئة سواء تأمينا لخطوط الطاقة عبر مضيق هرمز وباب المندب، ولكن هذه الزيارة تحديدا تركز على سعر برميل النفط ومخاطر طريق الطاقة وإيجاد حل في غزة"، على حد قولها.

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