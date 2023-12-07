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https://sputnikarabic.ae/20231207/كابينيت-الحرب-يعقد-اجتماعا-لبحث-دخول-عمال-الضفة-الغربية-للعمل-في-إسرائيل-1083843555.html
"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا لبحث دخول عمال الضفة الغربية للعمل في إسرائيل
"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا لبحث دخول عمال الضفة الغربية للعمل في إسرائيل
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت الحرب)، يوم الأحد المقبل، اجتماعا لبحث ملف دخول عمال الضفة الغربية للعمل في إسرائيل. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T13:45+0000
2023-12-07T13:45+0000
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وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن "كابينيت الحرب سيعقد، يوم الأحد المقبل، اجتماعا لبحث قضية دخول العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل، إضافة إلى ملفات أخرى مهمة".ويشار إلى أن "كابينيت الحرب"عقد اجتماعا، مساء أمس الأربعاء، لبحث مدى السماح بزيادة المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى قطاع غزة، بناء على طلب أو ضغوط أمريكية على تل أبيب بهذا الشأن، حيث وافق المجلس على تلك الزيادة إلى القطاع.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن "المجلس الوزاري للحرب على غزة، وافق على زيادة إمدادات شاحنات الوقود إلى غزة، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية على تل أبيب".وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أمس الأربعاء، بأن "كابينيت الحرب سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن، إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع، وأن الإدارة الأمريكية طلبت مضاعفة كمية الوقود، الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا لبحث دخول عمال الضفة الغربية للعمل في إسرائيل

13:45 GMT 07.12.2023
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . Ajwad
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يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت الحرب)، يوم الأحد المقبل، اجتماعا لبحث ملف دخول عمال الضفة الغربية للعمل في إسرائيل.
وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن "كابينيت الحرب سيعقد، يوم الأحد المقبل، اجتماعا لبحث قضية دخول العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل، إضافة إلى ملفات أخرى مهمة".
ويشار إلى أن "كابينيت الحرب"عقد اجتماعا، مساء أمس الأربعاء، لبحث مدى السماح بزيادة المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى قطاع غزة، بناء على طلب أو ضغوط أمريكية على تل أبيب بهذا الشأن، حيث وافق المجلس على تلك الزيادة إلى القطاع.
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن "المجلس الوزاري للحرب على غزة، وافق على زيادة إمدادات شاحنات الوقود إلى غزة، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية على تل أبيب".
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أمس الأربعاء، بأن "كابينيت الحرب سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن، إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع، وأن الإدارة الأمريكية طلبت مضاعفة كمية الوقود، الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر".
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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