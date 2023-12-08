https://sputnikarabic.ae/20231208/الصحة-العالمية-تكشف-لأول-مرة-عما-هو-مسموح-ومحظور-في-علاج-آلام-أسفل-الظهر-1083892733.html

الصحة العالمية تكشف لأول مرة عما هو "مسموح ومحظور" في علاج آلام أسفل الظهر

الصحة العالمية تكشف لأول مرة عما هو "مسموح ومحظور" في علاج آلام أسفل الظهر

أصدرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، أول مبادئ توجيهية لها على ‏الإطلاق، بشأن إدارة آلام أسفل الظهر المزمنة.‏ 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T17:00+0000

2023-12-08T17:00+0000

2023-12-08T17:00+0000

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الصحة

منظمة الصحة العالمية

علوم

الأخبار

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وبموجب هذه المبادئ التوجيهية، فإن المنظمة توصي، في تقريرها، بالتدخلات غير الجراحية لمساعدة الأشخاص، الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، وتشمل هذه التدخلات غير الجراحية:- برامج التعليم التي تدعم استراتيجيات المعرفة والرعاية الذاتية.- برامج التمارين الرياضية.- بعض العلاجات الفيزيائية، مثل العلاج بالتدليك في العمود الفقري والمساج.- العلاجات النفسية، مثل العلاج السلوكي المعرفي والأدوية، مثل الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.فيما تنهي منظمة الصحة العالمية عن مايلي لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة:- استخدام الأحزمة والدعامات.- اللجوء إلى بعض العلاجات الفيزيائية، مثل الجر (سحب جزء من الجسم).- تناول بعض الأدوية مثل مسكنات الألم الأفيونية، والتي يمكن أن ترتبط بأخذ جرعة زائدة منها أو تناولها دون استشارة الطبيب.السبب الرئيسي للإعاقةأكدت منظمة الصحة العالمية، في إرشاداتها الجديدة، أن "آلام أسفل الظهر هي حالة شائعة يعاني منها معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، كما أنها السبب الرئيسي للإعاقة على مستوى العالم".ولفتت إلى أنه، في عام 2020، عانى نحو 1 من كل 13 شخصا، أي ما يعادل 619 مليون شخص من آلام أسفل الظهر، أي بزيادة قدرها 60%، عن عام 1990.توقعات مخيفة بارتفاع نسب الإصابةتتوقع منظمة الصحة العالمية، في تقريرها، أن ترتفع حالات الإصابة بآلام أسفل الظهر إلى ما يقدر بـ843 مليونا، بحلول عام 2050، مع توقع نمو أكبر في أفريقيا وآسيا، حيث يرتفع عدد السكان ويعيش الناس لفترة أطول.ولفتت إلى أن أولئك الذين يعانون من الآلام المزمنة، وخاصة كبار السن، هم أكثر عرضة للتعرض للفقر والخروج من القوى العاملة قبل الأوان، والتعرض لضائقة مالية عند التقاعد.فيما أكدت المنظمة أن التعامل الصحيح مع آلام أسفل الظهر بين كبار السن، من الممكن أن يسهم في التقدم في العمر بشكل أكثير صحية، ويمنحهم القدرة الوظيفية على الحفاظ على رفاهيتهم.لا يمكن تجاهل المشكلةشدد المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية لشؤون التغطية الصحية الشاملة، بروس إيلوارد، على ضرورة معالجة آلام أسفل الظهر، لا سيما في ضوء الأهداف الصحية العالمية.وأضاف: "يمكن للبلدان أن تتصدى لهذا التحدي المنتشر في كل مكان، والذي غالبا ما يتم تجاهله، من خلال دمج التدخلات الرئيسية القابلة للتحقيق، في الوقت الذي تعزز فيه نهجها تجاه الرعاية الصحية الأولية".نهج مصمم بشكل خاصشددت منظمة الصحة العالمية في تقريرها كذلك، على الحاجة إلى اتباع نهج متكامل يتمحور حول الأشخاص.وقالت إن البلدان قد تحتاج إلى تعزيز وتحويل أنظمتها وخدماتها الصحية، لجعل التدخلات الموصى بها (لعلاج آلام أسفل الظهر) متاحة للجميع، ويمكن الوصول إليها ومقبولة، من خلال التغطية الصحية الشاملة، مع التوقف عن تقديم التدخلات الروتينية غير الفعالة.وأضافت أن التنفيذ الناجح للإرشادات سيعتمد على رسائل الصحة العامة بشأن الرعاية المناسبة لآلام أسفل الظهر، وبناء قدرات القوى العاملة لرعاية معالجة آلام أسفل الظهر المزمنة، وتكييف معايير الرعاية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية.

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