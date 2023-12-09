https://sputnikarabic.ae/20231209/البنتاغون-الخارجية-الأمريكية-توافق-على-بيع-قذائف-دبابات-بقيمة-1065-مليون-دولار-لإسرائيل-1083924859.html
البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف دبابات بقيمة 106.5 مليون دولار لإسرائيل
البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف دبابات بقيمة 106.5 مليون دولار لإسرائيل
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)،اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لقذائف دبابات ومعدات أخرى ذات صلة بقيمة 106.5 مليون دولار... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T16:26+0000
2023-12-09T16:26+0000
2023-12-09T16:26+0000
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وجاء في بيان لوكالة التعاون الدفاعي الأمني التابعة للبنتاغون أن "وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع عسكري خارجي محتمل لقذائف دبابات "إم 830 إيه 1" عيار 120 ملم، ومعدات ذات صلة بقيمة مقدرة 106.5 مليون دولار إلى حكومة إسرائيل".وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قدمت طلبًا لشراء 13 ألف قذيفة من الطراز المذكور.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، في تبني مشروع القرار الذي حصل على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض. وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/ما-هدف-واشنطن-من-دعم-إسرائيل-وتأثير-موقفها-على-علاقاتها-مع-الدول-العربية-1083923305.html
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العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف دبابات بقيمة 106.5 مليون دولار لإسرائيل
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)،اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لقذائف دبابات ومعدات أخرى ذات صلة بقيمة 106.5 مليون دولار إلى إسرائيل.
وجاء في بيان لوكالة التعاون الدفاعي الأمني التابعة للبنتاغون أن "وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع عسكري خارجي محتمل لقذائف دبابات "إم 830 إيه 1" عيار 120 ملم، ومعدات ذات صلة بقيمة مقدرة 106.5 مليون دولار إلى حكومة إسرائيل".
وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قدمت طلبًا لشراء 13 ألف قذيفة من الطراز المذكور.
وتلقت الولايات المتحدة الأمريكية، انتقادات من أطراف عربية ودولية
بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفشل مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، في تبني مشروع القرار الذي حصل على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.