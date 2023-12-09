https://sputnikarabic.ae/20231209/انتقادات-عربية-ودولية-لـالفيتو-الأمريكي-ضد-مشروع-قرار-يطالب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083903641.html

انتقادات عربية ودولية لـ"الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

انتقادات عربية ودولية لـ"الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

تلقت الولايات المتحدة الأمريكية، انتقادات من أطراف عربية ودولية بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T07:54+0000

2023-12-09T07:54+0000

2023-12-09T07:54+0000

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وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، في تبني مشروع القرار الذي حصل على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض.تنديد فلسطينيأدان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تعطيل مشروع القرار الدولي، وقال إنها "لكارثة أن يُمنع مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته مرة أخرى"، مشيرا إلى أن ملايين الأرواح الفلسطينية باتت على المحك.وأدانت "حماس"، استخدام الولايات المتحدة الفيتو ووصفته بأنه موقف "لا أخلاقي"، وقالت على لسان عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إن "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف إطلاق النار، مشاركة مباشرة لإسرائيل في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".مصروقال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، إن "عرقلة مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة سابقة خطيرة ستؤثر حتما على مصداقية الأمم المتحدة"، مضيفا أن "المجموعة العربية تطالب المجلس بوقف إطلاق النار فورا".سلطنة عمانأما وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، فقد اعتبر، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الإماراتي، يمثل إهانة للأعراف الإنسانية.الجامعة العربيةوقال المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي، إن "الجامعة ستواصل مساعديها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة على الرغم من فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع".إيرانوأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، استخدام أمريكا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن بهدف التوصل إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الحكومة الأمريكية أثبتت مرة أخرى أنها هي الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة.منظمة أطباء بلا حدودمن جهتها، انتقدت منظمة "أطباء بلا حدود"، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" ووصفته بأنه "تصويت ضد الإنسانية" ويجعل أمريكا "متواطئة في المذبحة" الجارية في القطاع.كما انتقدت منظمة العفو الدولية أيضا الفيتو الأمريكي ووصفته بأنه يعكس "عدم اكتراث بمعاناة المدنيين والدمار واسع النطاق والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أعلن أن الولايات المتحدة باستخدامها حق "الفيتو" ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين في إسرائيل وفلسطين.من جهته، اتهم المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير عقب استخدامها حق "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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