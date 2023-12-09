https://sputnikarabic.ae/20231209/نتنياهو-نقدر-موقف-واشنطن-في-مجلس-الأمن-لمنع-اتخاذ-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083927989.html

نتنياهو: نقدر موقف واشنطن في مجلس الأمن بمنع اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في غزة

نتنياهو: نقدر موقف واشنطن في مجلس الأمن بمنع اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في غزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن بلاده تقدر موقف واشنطن، في مجلس الأمن الدولي والقاضي بمنع اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في قطاع... 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T19:03+0000

2023-12-09T19:03+0000

2023-12-09T19:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_91d4001fc6dcc68cc567a8dad18fd7b8.jpg

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، أعرب من خلالها عن تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن، والذي منع اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار وقف إطلاق النار في غزة.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على ضرورة القضاء على حركة حماس واستكمال الأهداف التي حددها الجيش الإسرائيلي، خلال حربه على القطاع، مضيفا أنه "يتعين على الدول الأخرى أن تفهم أنه من المستحيل التوفيق بين دعم القضاء على حماس ودعم وقف إطلاق النار".ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت، يوم أمس الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231209/سوريا-تدين-الفيتو-الأمريكي-ضد-مشروع-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083926634.html

https://sputnikarabic.ae/20231209/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-5-جنود-منهم-ابن-شقيقة-عضو-مجلس-الحرب-آيزنكوت-1083925641.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس