عربي
https://sputnikarabic.ae/20231209/نتنياهو-نقدر-موقف-واشنطن-في-مجلس-الأمن-لمنع-اتخاذ-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083927989.html
نتنياهو: نقدر موقف واشنطن في مجلس الأمن بمنع اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في غزة
نتنياهو: نقدر موقف واشنطن في مجلس الأمن بمنع اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في غزة
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن بلاده تقدر موقف واشنطن، في مجلس الأمن الدولي والقاضي بمنع اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في قطاع... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T19:03+0000
2023-12-09T19:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_91d4001fc6dcc68cc567a8dad18fd7b8.jpg
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، أعرب من خلالها عن تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن، والذي منع اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار وقف إطلاق النار في غزة.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على ضرورة القضاء على حركة حماس واستكمال الأهداف التي حددها الجيش الإسرائيلي، خلال حربه على القطاع، مضيفا أنه "يتعين على الدول الأخرى أن تفهم أنه من المستحيل التوفيق بين دعم القضاء على حماس ودعم وقف إطلاق النار".ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت، يوم أمس الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/سوريا-تدين-الفيتو-الأمريكي-ضد-مشروع-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083926634.html
https://sputnikarabic.ae/20231209/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-5-جنود-منهم-ابن-شقيقة-عضو-مجلس-الحرب-آيزنكوت-1083925641.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_21102cb16c9eaf1f20f0a6ca1443a2fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

نتنياهو: نقدر موقف واشنطن في مجلس الأمن بمنع اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في غزة

19:03 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 19:27 GMT 09.12.2023)
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن بلاده تقدر موقف واشنطن، في مجلس الأمن الدولي والقاضي بمنع اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، أعرب من خلالها عن تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن، والذي منع اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار وقف إطلاق النار في غزة.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على ضرورة القضاء على حركة حماس واستكمال الأهداف التي حددها الجيش الإسرائيلي، خلال حربه على القطاع، مضيفا أنه "يتعين على الدول الأخرى أن تفهم أنه من المستحيل التوفيق بين دعم القضاء على حماس ودعم وقف إطلاق النار".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
سوريا تدين "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
18:27 GMT
ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت، يوم أمس الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود بينهم ابن شقيقة عضو مجلس الحرب آيزنكوت
17:06 GMT
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فيتو أمريكي يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لقصف غزة.. فيديو وصور00:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала