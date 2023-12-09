https://sputnikarabic.ae/20231209/وزير-الخارجية-الإيراني-يحذر-من-انفجار-في-المنطقة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-1083901971.html
وزير الخارجية الإيراني يحذر من "انفجار في المنطقة" جراء الحرب الإسرائيلية في غزة
وزير الخارجية الإيراني يحذر من "انفجار في المنطقة" جراء الحرب الإسرائيلية في غزة
ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، الوضع الإنساني المعقد في قطاع... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T06:37+0000
2023-12-09T06:37+0000
2023-12-09T06:37+0000
إيران
أخبار إيران
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
أنطونيو غوتيريش
طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf15ee19828c22cd2fd7d70a9fc3fd11.jpg
وحذر عبد اللهيان، من حدوث "انفجار لا يمكن السيطرة عليه" في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية في غزة، مشددا على "ضرورة إيقاف جرائم الكيان الإسرائيلي ومساعدة الفلسطينيين، بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح ووقف التهجير القسري"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، وصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مشيراً إلى أن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لم يحدث منذ عام 1989، ولكن في ظل الوضع المعقد في غزة وفلسطين، فقد تم تفعيل المادة المذكورة وأصبحت الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، ويجب تحقيق هدنة إنسانية ومنع انتشار التوترات في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/باءت-بالفشل-الجيش-الإسرائيلي-إصابة-جنديين-خلال-عملية-إنقاذ-رهائن-لدى-حماس-في-غزة-فيديو-1083900820.html
إيران
أخبار إيران
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_159:0:2884:2044_1920x0_80_0_0_00a325688dcc8f2596a9bf834f85f773.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أنطونيو غوتيريش, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أنطونيو غوتيريش, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
وزير الخارجية الإيراني يحذر من "انفجار في المنطقة" جراء الحرب الإسرائيلية في غزة
ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، الوضع الإنساني المعقد في قطاع غزة.
وحذر عبد اللهيان، من حدوث "انفجار لا يمكن السيطرة عليه" في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية في غزة، مشددا على "ضرورة إيقاف جرائم الكيان الإسرائيلي ومساعدة الفلسطينيين، بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح ووقف التهجير القسري"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
من جانبه، وصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مشيراً إلى أن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لم يحدث منذ عام 1989، ولكن في ظل الوضع المعقد في غزة وفلسطين، فقد تم تفعيل المادة المذكورة وأصبحت الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، ويجب تحقيق هدنة إنسانية ومنع انتشار التوترات في المنطقة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.