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https://sputnikarabic.ae/20231209/وزير-الخارجية-الإيراني-يحذر-من-انفجار-في-المنطقة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-1083901971.html
وزير الخارجية الإيراني يحذر من "انفجار في المنطقة" جراء الحرب الإسرائيلية في غزة
وزير الخارجية الإيراني يحذر من "انفجار في المنطقة" جراء الحرب الإسرائيلية في غزة
ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، الوضع الإنساني المعقد في قطاع... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T06:37+0000
2023-12-09T06:37+0000
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وحذر عبد اللهيان، من حدوث "انفجار لا يمكن السيطرة عليه" في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية في غزة، مشددا على "ضرورة إيقاف جرائم الكيان الإسرائيلي ومساعدة الفلسطينيين، بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح ووقف التهجير القسري"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، وصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مشيراً إلى أن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لم يحدث منذ عام 1989، ولكن في ظل الوضع المعقد في غزة وفلسطين، فقد تم تفعيل المادة المذكورة وأصبحت الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، ويجب تحقيق هدنة إنسانية ومنع انتشار التوترات في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/باءت-بالفشل-الجيش-الإسرائيلي-إصابة-جنديين-خلال-عملية-إنقاذ-رهائن-لدى-حماس-في-غزة-فيديو-1083900820.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أنطونيو غوتيريش, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أنطونيو غوتيريش, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

وزير الخارجية الإيراني يحذر من "انفجار في المنطقة" جراء الحرب الإسرائيلية في غزة

06:37 GMT 09.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، الوضع الإنساني المعقد في قطاع غزة.
وحذر عبد اللهيان، من حدوث "انفجار لا يمكن السيطرة عليه" في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية في غزة، مشددا على "ضرورة إيقاف جرائم الكيان الإسرائيلي ومساعدة الفلسطينيين، بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح ووقف التهجير القسري"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
من جانبه، وصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مشيراً إلى أن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لم يحدث منذ عام 1989، ولكن في ظل الوضع المعقد في غزة وفلسطين، فقد تم تفعيل المادة المذكورة وأصبحت الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، ويجب تحقيق هدنة إنسانية ومنع انتشار التوترات في المنطقة.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
باءت بالفشل.. الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين خلال عملية إنقاذ رهائن لدى حماس في غزة.. فيديو
04:43 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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