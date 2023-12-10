عربي
https://sputnikarabic.ae/20231210/الرئيس-الإيراني-منتقدا-الفيتو-الأمريكي-أمريكا-أثبتت-أن-الجذور-الرئيسية-لحرب-غزة-تعود-إليها-1083948186.html
الرئيس الإيراني منتقدا "الفيتو" الأمريكي: أمريكا أثبتت أن الجذور الرئيسية لحرب غزة تعود إليها
الرئيس الإيراني منتقدا "الفيتو" الأمريكي: أمريكا أثبتت أن الجذور الرئيسية لحرب غزة تعود إليها
انتقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، "الفيتو" الأمريكي الأخير ضد مشروع قرار ‏‏"وقف النار الفوري" في قطاع غزة، والذي ناقشه مجلس الأمن الدولي يوم... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T12:35+0000
2023-12-10T12:35+0000
إبراهيم رئيسي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083868958_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2dbebe25ac2ad742a16cfb1ad2aa1974.jpg
وكتب رئيسي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "أمريكا وبالرغم من مطالبة المجتمع الدولي لوقف جرائم حرب الصهاينة في فلسطين، إلا أنها استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار، لتثبت بأن الجذور الرئيسية لهذه الحرب والجرائم ووقود آلة القتل الجماعي"الإسرائيلية" تعود إليها وأنها أهم داعم لقتل النساء والأطفال الأبرياء في غزة".يشار إلى أن أمريكا استخدمت، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231210/كوريا-الشمالية-بعد-الفيتو-الأمريكي-الولايات-المتحدة-حجر-عثرة-أمام-السلام-والاستقرار-الدوليين-1083945214.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083868958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc367d6e1d519fa4183e3eb5308038ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

الرئيس الإيراني منتقدا "الفيتو" الأمريكي: أمريكا أثبتت أن الجذور الرئيسية لحرب غزة تعود إليها

12:35 GMT 10.12.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انتقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، "الفيتو" الأمريكي الأخير ضد مشروع قرار ‏‏"وقف النار الفوري" في قطاع غزة، والذي ناقشه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي.‏
وكتب رئيسي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "أمريكا وبالرغم من مطالبة المجتمع الدولي لوقف جرائم حرب الصهاينة في فلسطين، إلا أنها استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار، لتثبت بأن الجذور الرئيسية لهذه الحرب والجرائم ووقود آلة القتل الجماعي"الإسرائيلية" تعود إليها وأنها أهم داعم لقتل النساء والأطفال الأبرياء في غزة".
يشار إلى أن أمريكا استخدمت، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
كوريا الشمالية بعد "الفيتو" الأمريكي: الولايات المتحدة "حجر عثرة" أمام السلام والاستقرار الدوليين
11:16 GMT
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:56 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. لا وقف لإطلاق النار قبل شهرين.. فيديو وصور12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала