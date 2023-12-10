https://sputnikarabic.ae/20231210/الرئيس-الإيراني-منتقدا-الفيتو-الأمريكي-أمريكا-أثبتت-أن-الجذور-الرئيسية-لحرب-غزة-تعود-إليها-1083948186.html

الرئيس الإيراني منتقدا "الفيتو" الأمريكي: أمريكا أثبتت أن الجذور الرئيسية لحرب غزة تعود إليها

الرئيس الإيراني منتقدا "الفيتو" الأمريكي: أمريكا أثبتت أن الجذور الرئيسية لحرب غزة تعود إليها

انتقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، "الفيتو" الأمريكي الأخير ضد مشروع قرار ‏‏"وقف النار الفوري" في قطاع غزة، والذي ناقشه مجلس الأمن الدولي يوم... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T12:35+0000

2023-12-10T12:35+0000

2023-12-10T12:35+0000

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وكتب رئيسي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "أمريكا وبالرغم من مطالبة المجتمع الدولي لوقف جرائم حرب الصهاينة في فلسطين، إلا أنها استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار، لتثبت بأن الجذور الرئيسية لهذه الحرب والجرائم ووقود آلة القتل الجماعي"الإسرائيلية" تعود إليها وأنها أهم داعم لقتل النساء والأطفال الأبرياء في غزة".يشار إلى أن أمريكا استخدمت، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231210/كوريا-الشمالية-بعد-الفيتو-الأمريكي-الولايات-المتحدة-حجر-عثرة-أمام-السلام-والاستقرار-الدوليين-1083945214.html

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