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https://sputnikarabic.ae/20231211/رفع-العلم-الروسي-على-غواصتين-نوويتين-ما-هو-حجم-قوة-الغواصات-الروسية-1083990067.html
رفع العلم الروسي على غواصتين نوويتين... ما هو حجم قوة الغواصات الروسية؟
رفع العلم الروسي على غواصتين نوويتين... ما هو حجم قوة الغواصات الروسية؟
تستعد الغواصتان النوويتان الروسيتان "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" لدخول الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ قريبا. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T16:40+0000
2023-12-11T16:40+0000
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وتمثل الغواصتان إضافة مهمة للقوة البحرية الروسية بصورة عامة، وقوة الغواصات التابعة للجيش الروسي بصورة خاصة، لما تمتلكانه من قدرات هجومية وتقنيات تخفّي تعد الأفضل في العالم.وتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة بحرية في العالم بعد الصين، كما تصنف قوة الغواصات الروسية في المرتبة الثانية عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.وتتكون قوة الغواصات الروسية من 70 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية بعد قوة الغواصات الصينية التي تضم 78 غواصة، ومتفوقة على أسطول الغواصات الأمريكي الذي يضم 68 غواصة فقط، ويأتي في المرتبة الثالثة عالميا، في هذا المجال.كما تصنف قوة الأسطول الروسي، بصورة عامة، في المرتبة الـ2 عالميا بـ598 وحدة بحرية، بعد الأسطول الصيني، الذي يمتلك 730 وحدة بحرية، ومتفوقا على الأسطول الأمريكي الذي يحتل المرتبة رقم 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث"، وقال إنهما ستدخلان الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ قريبا.يذكر أن روسيا بدأت تطوير الغواصة "كراسنويارسك" عام 2014، وتم إنزالها إلى المياه في 2021، وتنتمي لفئة الغواصات المتعددة الأغراض "ياسن - إم"، بينما بدأ تطوير الغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" عام 2015، وتم إنزالها إلى المياه في 2022، وهي من فئة "بوري-إيه" النووية.وتنتمي الغواصتان إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية، وكلتاهما تم تجهيزها بتسليح وتقنيات رصد وتخفّي متطورة، إضافة إلى قدرة عالية على المناورة.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

رفع العلم الروسي على غواصتين نوويتين... ما هو حجم قوة الغواصات الروسية؟

16:40 GMT 11.12.2023
© Photo / Sevmashغواصة روسية من نوع "ياسين"
غواصة روسية من نوع ياسين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Photo / Sevmash
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تستعد الغواصتان النوويتان الروسيتان "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" لدخول الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ قريبا.
وتمثل الغواصتان إضافة مهمة للقوة البحرية الروسية بصورة عامة، وقوة الغواصات التابعة للجيش الروسي بصورة خاصة، لما تمتلكانه من قدرات هجومية وتقنيات تخفّي تعد الأفضل في العالم.
وصول غواصة كنياز فلاديمير من فئة بوري إلى القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في شمال روسيا غادجييفو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
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16 نوفمبر, 07:37 GMT
وتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة بحرية في العالم بعد الصين، كما تصنف قوة الغواصات الروسية في المرتبة الثانية عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.
وتتكون قوة الغواصات الروسية من 70 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية بعد قوة الغواصات الصينية التي تضم 78 غواصة، ومتفوقة على أسطول الغواصات الأمريكي الذي يضم 68 غواصة فقط، ويأتي في المرتبة الثالثة عالميا، في هذا المجال.
قاعدة الغواصات النووية - على خلفية الصورة الغواصة رقم 668 في بحر بارنتس، 1992 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
نزول "أرخانغيلسك" إلى الماء... الغواصات النووية أولوية للأسطول الروسي
29 نوفمبر, 16:10 GMT
كما تصنف قوة الأسطول الروسي، بصورة عامة، في المرتبة الـ2 عالميا بـ598 وحدة بحرية، بعد الأسطول الصيني، الذي يمتلك 730 وحدة بحرية، ومتفوقا على الأسطول الأمريكي الذي يحتل المرتبة رقم 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث"، وقال إنهما ستدخلان الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ قريبا.
مراسم الاحتفال بيوم البحيرة الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
بوتين يشارك في مراسم رفع العلم على غواصتين نوويتين... فيديو
13:01 GMT
يذكر أن روسيا بدأت تطوير الغواصة "كراسنويارسك" عام 2014، وتم إنزالها إلى المياه في 2021، وتنتمي لفئة الغواصات المتعددة الأغراض "ياسن - إم"، بينما بدأ تطوير الغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" عام 2015، وتم إنزالها إلى المياه في 2022، وهي من فئة "بوري-إيه" النووية.
وتنتمي الغواصتان إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية، وكلتاهما تم تجهيزها بتسليح وتقنيات رصد وتخفّي متطورة، إضافة إلى قدرة عالية على المناورة.
© Sputnikغواصة "أوليانوفسك"
غواصة أوليانوفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
غواصة "أوليانوفسك"
© Sputnik
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