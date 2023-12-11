https://sputnikarabic.ae/20231211/رفع-العلم-الروسي-على-غواصتين-نوويتين-ما-هو-حجم-قوة-الغواصات-الروسية-1083990067.html

رفع العلم الروسي على غواصتين نوويتين... ما هو حجم قوة الغواصات الروسية؟

رفع العلم الروسي على غواصتين نوويتين... ما هو حجم قوة الغواصات الروسية؟

تستعد الغواصتان النوويتان الروسيتان "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" لدخول الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ قريبا. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T16:40+0000

2023-12-11T16:40+0000

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وتمثل الغواصتان إضافة مهمة للقوة البحرية الروسية بصورة عامة، وقوة الغواصات التابعة للجيش الروسي بصورة خاصة، لما تمتلكانه من قدرات هجومية وتقنيات تخفّي تعد الأفضل في العالم.وتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة بحرية في العالم بعد الصين، كما تصنف قوة الغواصات الروسية في المرتبة الثانية عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.وتتكون قوة الغواصات الروسية من 70 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية بعد قوة الغواصات الصينية التي تضم 78 غواصة، ومتفوقة على أسطول الغواصات الأمريكي الذي يضم 68 غواصة فقط، ويأتي في المرتبة الثالثة عالميا، في هذا المجال.كما تصنف قوة الأسطول الروسي، بصورة عامة، في المرتبة الـ2 عالميا بـ598 وحدة بحرية، بعد الأسطول الصيني، الذي يمتلك 730 وحدة بحرية، ومتفوقا على الأسطول الأمريكي الذي يحتل المرتبة رقم 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث"، وقال إنهما ستدخلان الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ قريبا.يذكر أن روسيا بدأت تطوير الغواصة "كراسنويارسك" عام 2014، وتم إنزالها إلى المياه في 2021، وتنتمي لفئة الغواصات المتعددة الأغراض "ياسن - إم"، بينما بدأ تطوير الغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" عام 2015، وتم إنزالها إلى المياه في 2022، وهي من فئة "بوري-إيه" النووية.وتنتمي الغواصتان إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية، وكلتاهما تم تجهيزها بتسليح وتقنيات رصد وتخفّي متطورة، إضافة إلى قدرة عالية على المناورة.

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