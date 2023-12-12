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https://sputnikarabic.ae/20231212/بي--18-2-رادار-روسي-ثنائي-يتعرف-على-مصادر-التشويش-ويحدد-اتجاهاتها-1084021502.html
"بي- 18-2"... رادار روسي ثنائي يتعرف على مصادر التشويش ويحدد اتجاهاتها
"بي- 18-2"... رادار روسي ثنائي يتعرف على مصادر التشويش ويحدد اتجاهاتها
تطور روسيا أنواعًا مختلفة من الرادارات التي يتولى كل منها مهام محددة، ضمن نظام متكامل يحمي أجواءها بصورة كاملة ضد أي محاولة اختراق يمكن أن يتم تنفيذها بواسطة... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T18:05+0000
2023-12-12T18:05+0000
رصد عسكري
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ويمثل الرادار "بي-18-2" أحد الرادارات الروسية التي تم تصميمها للبحث عن الأهداف الجوية ورصدها بدقة عالية، إضافة إلى التعرف على مصادر التشويش المعادية التي تهدف إلى تعطيل القدرات القتالية للقوات الروسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "بي-18-2" يستخدم تكنولوجيا شبحية يمكنها التكامل مع وسائل الرصد الأخرى، وتلقي بيانات عن الأهداف المعادية في وقت قياسي، لتوفير صورة متكاملة عن الهدف الذي يتم رصده.ويمكن للرادار "بي-18-2" أن يتكامل مع الرادارات المحمولة على طائرات الإنذار المبكر، ما يسهم في زيادة قدرة وسرعة التعرف على الهدف.وتم تصميم "بي-18-2" ليعمل على منصة محمولة على مركبات تجعل عملية حشده ممكنة في جميع ظروف القتال، كما تمكن وسائل الدفاع الجوي من امتلاك مدى تغطية أكبر، وفقا لاحتياجات المعركة.المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن رادار "بي-18-2" الروسي تم تصميمه ليعمل بتقنية الرصد الثنائي الأبعاد، ويمكنه التعرف على الأهداف المعادية في ظروف التشويش الراداري الإيجابي، كما أنه يستطيع تحديد مصادر التشويش واتجاه الموجات الخاصة بها.
https://sputnikarabic.ae/20230923/بودليت---إي-رادار-روسي-ثلاثي-الأبعاد-لرصد-الأهداف-على-ارتفاعات-منخفضة-1081323033.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"بي- 18-2"... رادار روسي ثنائي يتعرف على مصادر التشويش ويحدد اتجاهاتها

18:05 GMT 12.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمحطة رادار روسية
محطة رادار روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© Sputnik
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تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعًا مختلفة من الرادارات التي يتولى كل منها مهام محددة، ضمن نظام متكامل يحمي أجواءها بصورة كاملة ضد أي محاولة اختراق يمكن أن يتم تنفيذها بواسطة أهداف جوية معادية.
ويمثل الرادار "بي-18-2" أحد الرادارات الروسية التي تم تصميمها للبحث عن الأهداف الجوية ورصدها بدقة عالية، إضافة إلى التعرف على مصادر التشويش المعادية التي تهدف إلى تعطيل القدرات القتالية للقوات الروسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن "بي-18-2" يستخدم تكنولوجيا شبحية يمكنها التكامل مع وسائل الرصد الأخرى، وتلقي بيانات عن الأهداف المعادية في وقت قياسي، لتوفير صورة متكاملة عن الهدف الذي يتم رصده.
ويمكن للرادار "بي-18-2" أن يتكامل مع الرادارات المحمولة على طائرات الإنذار المبكر، ما يسهم في زيادة قدرة وسرعة التعرف على الهدف.
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وتم تصميم "بي-18-2" ليعمل على منصة محمولة على مركبات تجعل عملية حشده ممكنة في جميع ظروف القتال، كما تمكن وسائل الدفاع الجوي من امتلاك مدى تغطية أكبر، وفقا لاحتياجات المعركة.

المواصفات الفنية

مدى الرصد لأهداف تحلق على ارتفاع 3 آلاف متر: 130 كم.
مدى الرصد لأهداف تحلق على ارتفاع 10 آلاف متر: 230 كم.
مدى الرصد لأهداف تحلق على ارتفاع 20 ألف متر: 320 كم.
زاوية رصد الأهداف: 360 درجة.
وبحسب الموقع، فإن رادار "بي-18-2" الروسي تم تصميمه ليعمل بتقنية الرصد الثنائي الأبعاد، ويمكنه التعرف على الأهداف المعادية في ظروف التشويش الراداري الإيجابي، كما أنه يستطيع تحديد مصادر التشويش واتجاه الموجات الخاصة بها.
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