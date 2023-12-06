https://sputnikarabic.ae/20231206/مصر-تكشف-عن-رادار-يتعرف-على-الأهداف-عن-بعد-350-كلم-فيديو-وصور-1083822179.html
مصر تكشف عن رادار يتعرف على الأهداف عن بعد 350 كلم.. فيديو وصور
مصر تكشف عن رادار يتعرف على الأهداف عن بعد 350 كلم.. فيديو وصور
تمثل الرادارات بعيدة المدى جزءا أساسيا من شبكات الدفاع الجوي لقدرتها على التعرف على الأهداف الجوية المعادية، التي تحلق على مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T20:51+0000
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وخلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، عرضت مصر أنواع مختلفة من الأنظمة الرادارية، ومنها رادار الكشف المتري "إمبر - 16 إيه"، الذي يمكنه التعرف على الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 20 ألف متر، في مدى يصل إلى 350 كلم.ويمكن للرادار الذي طورته مصر أن يتعرف على أهداف معادية بدقة عالية وفقا لمقطعها الراداري ويشمل ذلك جميع أنواع الطائرات التي يزيد مقطعها الراداري عن 2.5 متر مربع، وتصل زاوية البث الرأسي للأشعة إلى 30 درجة.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد تفقد، أول أمس الاثنين، أول راجمة صواريخ في بلاده، وذلك على هامش افتتاحه النسخة الثالثة لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".وتستضيف مصر المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231206/قدرات-خارقة-لراجمة-الصواريخ-المصرية-رعد---200-فيديو-وصور-1083821210.html
https://sputnikarabic.ae/20231205/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2023-صور-1083772651.html
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العالم العربي, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, إيديكس 2023
العالم العربي, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, إيديكس 2023
مصر تكشف عن رادار يتعرف على الأهداف عن بعد 350 كلم.. فيديو وصور
20:51 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 21:27 GMT 06.12.2023)
حصري
تمثل الرادارات بعيدة المدى جزءا أساسيا من شبكات الدفاع الجوي لقدرتها على التعرف على الأهداف الجوية المعادية، التي تحلق على مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات.
وخلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، عرضت مصر أنواع مختلفة من الأنظمة الرادارية، ومنها رادار الكشف المتري "إمبر - 16 إيه"، الذي يمكنه التعرف على الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 20 ألف متر، في مدى يصل إلى 350 كلم.
ويمكن للرادار الذي طورته مصر أن يتعرف على أهداف معادية بدقة عالية
وفقا لمقطعها الراداري ويشمل ذلك جميع أنواع الطائرات التي يزيد مقطعها الراداري عن 2.5 متر مربع، وتصل زاوية البث الرأسي للأشعة إلى 30 درجة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد تفقد، أول أمس الاثنين، أول راجمة صواريخ في بلاده، وذلك على هامش افتتاحه النسخة الثالثة لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".
وتستضيف مصر المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية
في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.