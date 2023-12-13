https://sputnikarabic.ae/20231213/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-نهاية-الحرب-في-السودان-باتت-قريبة--1084058981.html

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": نهاية الحرب في السودان باتت قريبة

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": نهاية الحرب في السودان باتت قريبة

أكد عثمان ميرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، أن الحل في السودان وإنهاء الحرب ليس بعيد المنال، وأن الخلافات بين الجيش والدعم السريع ليست كبيرة، لأن محورها... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T16:09+0000

2023-12-13T16:09+0000

2023-12-13T16:09+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الحل قريب المنال ولا توجد مسافات بعيدة بين طرفي الصراع (الجيش والدعم السريع)، رغم الدماء التي كانت ثمنا لهذه الحرب، نظرا لأن تلك الخلافات محورها الأساسي الصراع على السلطة فقط، وكل ما يشاع حول الأبعاد الفكرية والدينية وغيرها غير وارد في تلك الحرب، لذلك أرى أنه من السهولة الوصول إلى اتفاق، هذا الاتفاق يتطلب إرادة داخلية من العمق السياسي الذي يدعم الطرفين، هؤلاء السياسيين هم من يملكون مفاتيح الحل ويملكون إنهاء الحرب في أي لحظة. وأضاف ميرغني، أن الاتفاق السياسي هو الذي سينهي الحرب وليس النصر العسكري الذي يعتبر بعيد جدا، حيث أن موازين القوى لا توفر البنية الأساسية لوصول أحد الأطراف إلى حسم عسكري، لأن ما يجري على أرض الواقع هى حرب مدن ومن الصعوبة حسمها، وتكبد فيها المواطنين خسائر كبيرة نتيجة بقائهم داخل المدن والأحياء.وأشار المحلل السياسي، إلى أن المتاح الآن في الأزمة السودانية هو الحل السياسي الذي تأخر كثيرا نتيجة الخلافات بين القوى السياسية على ما سيحدث بعد نهاية الحرب، حيث يريد كل طرف أن يضمن أكبر قد من المقاعد أو كراسي السلطة، وبعد ذلك تنشأ إرادة أكبر نحو السلام أو التسوية، وتلك هى القضية الأساسية التي تعطل الوصول إلى اتفاق سلام حتى الآن. وأوضح ميرغني، أن حسابات القوى السياسية تتلخص فيمن سيكون داخل السلطة بعد نهاية الحرب، وهناك معادلات واضحة جدا يمكن أن ترجح كفة طرف سياسي على آخر ويكون هو مهندس شكل السلطة بعد نهاية الحرب، وكذلك بالنسبة للطرف الأخر، لذا فإن ما يحدث اليوم بين طرفي الحرب هو صراع سياسي نحو السلطة بعد الحرب وليس الآن، وأرى أن هذا الأمر أو هذا الصراع أمره سهل بوصول الأطراف إلى معادلة تسمح بمشاركة الجميع في السلطة، وأعتقد أن هذا ما يجري الآن محليا وإقليميا لجمع كل الأطراف وضمهم جميعا لسلطة ما بعد الحرب.ولفت المحلل السياسي، إلى أن لدى جميع الأطراف الآن إحساس بالإجهاد، حيث بات الجميع لا يملك خيارات أو قدرات أخرى يستطيع أن يمد بها أمد الصراع أكثر مما يجب سوى الحل السياسي وإيجاد تسوية أو اتفاق يسمح بتواجد الجميع داخل السلطة.ونفت وزارة الخارجية السودانية ما ورد في مسودة البيان الختامي لقمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، بشأن موافقة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، على لقاء قائد "قوات الدعم السريع"، محمد ‏حمدان دقلو "حميدتي".‏وأكدت في بيان لها، الأحد الماضي، أن "البرهان اشترط إقرار وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وخروج "قوات الدعم السريع" من الخرطوم، قبل لقاء حميدتي"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا". وعقدت قمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" في جيبوتي، يوم السبت الماضي، وبحثت الحرب الدائرة في السودان.وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيانها كذلك، عن تحفظها على مسودة البيان الختامي لقمة قادة ورؤساء حكومات "إيغاد"، مشيرة إلى أن "السودان أبلغ سكرتارية "إيغاد" أن لديه ملاحظات وتحفظات جوهرية على مسودة البيان الختامي، وهو أن وفد السودان لاحظ وجود فقرات تم إقحامها في المسودة دون مسوغ، فضلا عن الصياغة المعيبة لما اتفق عليه في بعض المسائل المهمة".كانت "إيغاد" قد أصدرت الأحد الماضي، البيان الختامي لقمة جيبوتي، والذي أشارت فيه إلى موافقة عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان حميدتي، على عقد لقاء ثنائي بينهما، وذلك بعد 7 أشهر تقريبا على اندلاع الصراع بين الطرفين في السودان.وأضاف البيان الختامي لقمة "إيغاد" أن "البرهان أكد التزامه غير المشروط بوقف إطلاق النار وحل النزاع من خلال الحوار السياسي".واندلعت منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, حصري