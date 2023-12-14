https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-دمرنا-آلاف-المدرعات-الغربية-التي-أرسلت-لأوكرانيا-مساعدات-عسكرية--1084084993.html

بوتين: دمرنا آلاف المدرعات التي أرسلها الغرب مساعدات عسكرية لأوكرانيا

بوتين: دمرنا آلاف المدرعات التي أرسلها الغرب مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعد به من المساعدات العسكرية، بل أكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2.3... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

العالم

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وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "لقد دمرنا فقط منذ ما يسمى بالهجوم المضاد 747 دبابة، وما يقرب من 2300 مدرعة من مختلف الفئات، وهذه البيانات هي حتى الليلة الماضية".ويعقد الرئيس الروسي في هذه الأثناء مؤتمره الصحفي السنوي حيث يعرض نتائج العام 2023 ويجيب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.، ويتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث يجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر" يجيب فيها على الأسئلة التي يطرحونها حيث تشمل مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، ويبثه التلفزيون مباشرة. يذكر أن كييف بدأت ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 حزيران/يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية خسرت خلال هذا الهجوم أكثر من 43 ألف مقاتل، ونحو 5 آلاف من المعدات الحربية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 تموز/يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-يلقي-خطابا-عن-نتائج-العام-الحالي-والوضع-في-روسيا-والعالم--عاجل-1084071214.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم