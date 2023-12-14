https://sputnikarabic.ae/20231214/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-عائلة-بايدن-حصلت-على-ملايين-الدولارات-من-خصوم-أجانب-1084068084.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي: عائلة بايدن حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب

رئيس مجلس النواب الأمريكي: عائلة بايدن حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن جميع الأدلة والوثائق تشير إلى أن عائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب. 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T00:59+0000

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2023-12-14T00:59+0000

جو بايدن

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واشنطن - سبوتنيك. وقال جونسون في بيان عقب تمرير مجلس النواب الأمريكي قرارا يدعو إلى فتح تحقيق رسمي بهدف عزل بايدن من منصبه: "لقد رأينا شهادات الشهود، وبيانات مصرفية تشير إلى أن عائلة بايدن حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب، وتحدث شهود عن حالات عديدة لتعامل الرئيس مع عملاء أجانب لعائلته".وأضاف جونسون أن بايدن والبيت الأبيض يحاولان تضليل الشعب الأمريكي وعرقلة التحقيقات الجارية في هذا الصدد.وفي وقت سابق، اليوم، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يدعو إلى فتح تحقيق رسمي حول الأنشطة الإجرامية لعائلة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهدف عزله من منصبه.وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قد قال، في وقت سابق، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضروري لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها.وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين ربما أساءوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.

https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلس-النواب-الأمريكي-يوافق-على-التحقيق-رسميا-لعزل-بايدن--1084067776.html

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