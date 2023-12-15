https://sputnikarabic.ae/20231215/أمير-قطر-يحضر-مباراة-كرة-قدم-تهدف-لجمع-20-مليون-ريال-لفلسطين-فيديو-1084156987.html
أمير قطر يحضر مباراة كرة قدم تهدف لجمع 20 مليون ريال لفلسطين... فيديو
أمير قطر يحضر مباراة كرة قدم تهدف لجمع 20 مليون ريال لفلسطين... فيديو
حضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الجمعة، مباراة كرة قدم ودية بعنوان "لأجل فلسطين"، والتي تهدف إلى جمع تبرعات خيرية لدعم أهالي قطاع غزة، وسط... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T20:18+0000
2023-12-15T20:18+0000
2023-12-15T20:18+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار فلسطين اليوم
نادي الفيديو
طوفان الأقصى
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأقيمت المباراة بين منتخبي قطر وفلسطين، في استاد المدينة التعليمية، إحدى ملاعب بطولة "كأس العالم 2022"، التي أقيمت في قطر.وتجاوز حضور المباراة 27 ألف مشجع، من بينهم نجوم في الكرة العربية، ومؤثرين وإعلاميين.وانتهت المباراة بفوز منتخب فلسطين بركلات الترجيح، وحققت هدفها بجمع مبلغ 20 مليون ريال قطر لصالح غزة.وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد في القمة الخليجية المقامة في الدوحة، بمطلع الشهر الجاري، أن "كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية انتهكت خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية".وقال إن "بعض الأوساط تستكثر على الشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "حجة الدفاع عن النفس لا تبرر استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة".
قطر
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو, طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو, طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أمير قطر يحضر مباراة كرة قدم تهدف لجمع 20 مليون ريال لفلسطين... فيديو
حضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الجمعة، مباراة كرة قدم ودية بعنوان "لأجل فلسطين"، والتي تهدف إلى جمع تبرعات خيرية لدعم أهالي قطاع غزة، وسط الانتهاكات التي يتعرضون لها من جانب القوات الإسرائيلية، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأقيمت المباراة بين منتخبي قطر وفلسطين، في استاد المدينة التعليمية، إحدى ملاعب بطولة "كأس العالم 2022"، التي أقيمت في قطر.
وتجاوز حضور المباراة 27 ألف مشجع، من بينهم نجوم في الكرة العربية، ومؤثرين وإعلاميين.
وانتهت المباراة بفوز منتخب فلسطين بركلات الترجيح، وحققت هدفها بجمع مبلغ 20 مليون ريال قطر لصالح غزة.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد في القمة الخليجية المقامة في الدوحة، بمطلع الشهر الجاري، أن "كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية انتهكت خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية".
وقال إن "بعض الأوساط تستكثر على الشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "حجة الدفاع عن النفس
لا تبرر استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة".