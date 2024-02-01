https://sputnikarabic.ae/20240201/أنواع-الركلات-الحرة-في-كرة-القدم-1085633476.html

أنواع الركلات الحرة في كرة القدم

أنواع الركلات الحرة في كرة القدم

تعتبر الركلة الحرة من جزئيات لعبة كرة القدم وتنقسم بحسب الخطأ المرتكب والتنفيذ إلى ضربة مباشرة وغير مباشرة، على أن يبقى الخصم على بعد 9.15 متر على الأقل من... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T08:04+0000

2024-02-01T08:04+0000

2024-02-01T08:04+0000

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سنتعرفي في هذا المقال على الركلات الحرة في كرة القدم وأنواعها ومتى يتم الإعلان عنها من قبل حكم الساحة بالإضافة للفرق بين الركلة الحرة المباشرة وغير المباشرة وضربة الجزاء.أنواع الركلات الحرة في كرة القدم- ضربة حرة من خارج منطقة الجزاءيتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع الخطأ ويجب أن يبقى الخصم على بعد 9.15 متر على الأقل من الكرة حتى تعاد إلى اللعب، كما يجب أن تكون الكرة ثابتة قبل التنفيذ ولا تعاد للعب مرة أخرى حتى تتحرك.يمكن للاعبي الفريق المدافع أن يجعلوا من الصعب تنفيذ الركلة الحرة عن طريق وضع جدار يتكون من لاعبين أو أكثر، عادةً ما يتم تحديد عدد اللاعبين الموجودين على الحائط من قبل حارس مرمى الفريق المدافع، فهو يصححه ويحركه.ومع ذلك، في بعض الأحيان يلعب الجدار ضد حارس المرمى في بعض الأحيان، لأنه حتى أفضل حراس المرمى في العالم ليسوا في مأمن من الارتداد غير المتوقع للكرة بعد اصطدامها بالحائط، ويستخدم الحكم رذاذًا خاصًا للإشارة إلى منطقة وضع الكرة للتنفيذ وموقع الجدار، ويستخدمه للتحديد على العشب.- ضربة الجزاءتُعرّف ضربة الجزاء في كرة القدم بأنها عبارة عن ضربة حرة يتم منحها لفريقٍ مُعين نتيجة ارتكاب أحد لاعبي الفريق المُنافس مُخالفةً ضمن حدود منطقة الجزاء الخاصة بفريقه من الملعب.ويُمكن تسجيل هدف بشكلٍ مُباشر من ركلة الجزاء التي يتم اكتسابها، ويجب على اللاعب في أثناء تنفيذه لركلة الجزاء ضرب الكرة إلى الأمام، ولا يُسمح لهذا اللاعب لمس الكرة مرةً أخرى قبل ملامستها لأي لاعبٍ آخر من ضمنهم حارس المرمى، وتُعتبر ركلة الجزاء مُكتملة التنفيذ في حال توقفها عن الحركة أو خروجها من الملعب أو حتى في حال إيقاف اللعب من قِبل الحكم بسبب مُخالفة اللاعبين للقوانين، ويترتب على ارتكاب اللاعب المُنفذ لركلة الجزاء أو أي من لاعبي فريقه لمخالفة إعادة تنفيذ الركلة في حال دخولها المرمى.ويتم وضع الكرة بشكلٍ ثابت على نقطة علامة الجزاء، التي تبعد 11 متراً عن خط المرمى كما يجب ألا يكون هناك حركة في أي من أجزاء المرمى، كالقائمتين، والعارضة، أو حتى الشبكة، ويجب أن يكون حارس المرمى في مواجهة اللاعب الذي سينفذ الركلة، بحيث يكون واقفاً بين قائمي المرمى ودون أن يلامس أي منهما إلى أن يتم ركل الكرة، كما يجب على حارس المرمى أثناء تنفيذ الركلة الوقوف على نفس خط المرمى بحيث يكون ملامساً له على الأقل بقدمٍ واحدة من جسده أو في نفس المستوى مع هذا الخط، ويقف باقي لاعبي الفريقين خارج منطقة الجزاء كما يجب عليهم أن يكونوا داخل أرض الملعب.متى يتم إعلان الركلة الحرةتقسم الركلات الحرة إلى مباشرة وغير مباشرة، ويتم احتساب ركلة حرة عند وجود مخالفة لقواعد اللعبة، ليتم اعتماد أحد هذين النوعين من الركلات على حجم المخالفة المرتكبة في جميع الأحوال.أين يمكن تنفيذهايمكن تنفيذها في جميع أرجاء الملعب حتى في منطقة الجزاء بحسب ما يراه حكم الساحة مناسبا لحجم الخطأ المرتكب.تنفيذ الركلة الحرةيتم تنفيذ الركلة الحرة من المكان الذي حدث فيه الخطأ، حيث تكون الكرة في حالة ثابتة، ويتم تنفيذ الركلة نفسها من الأرض. يجب على جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في تنفيذ ركلة الجزاء البقاء على بعد 9 أمتار على الأقل من نقطة التنفيذ حتى يلمس منفذ تنفيذ ركلة الجزاء الكرة. بالنسبة للمدافعين، يشكل هذا الوضع خطرا كبيرا، علاوة على ذلك، يمكن اعتبار معظم الركلات الحرة فرصة للتسجيل، وهناك عدة طرق لتنفيذ الركلة الحرة، التسديدة أو التمرير.الفرق بين الركلة الحرة المباشرة وغير المباشرةتُمنح الركلة الحرة المباشرة بسبب اللعب الخشن ولمس الكرة باليد عمداً، وإذا ارتكب لاعب من الفريق المدافع مثل هذه المخالفة في منطقة الجزاء الخاصة به، يتم احتساب ركلة جزاء،و يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة حرة مباشرة.نفس الشروط تنطبق على موقع ومسافة الركلة الحرة المباشرة مثل الركلة الحرة غير المباشرة. وفي حال دخول الكرة من ركلة حرة مباشرة إلى مرمى الفريق المنفذ دون أن يلمسها لاعب آخر من نفس الفريق، يتم تسجيل الهدف.يتم احتساب الركلة الحرة غير المباشرة في جميع الحالات التي يوجد فيها مخالفة لا تؤدي إلى ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء. حيث يتم تحديد هذه العقوبة بالمقام الأول بسبب التسلل، واللعب الخطير، وانتهاكات التمريرات، والسلوك غير الرياضي.يتم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة عند حدوث المخالفة. وفي حالة وجود انتهاك في منطقة المرمى، يتم نقل التنفيذ إلى أقرب نقطة من حدود منطقة المرمى. لا يمكن تسجيل هدف من ركلة حرة غير مباشرة دون لمسها من لاعب ثان.يشير الحكم إلى الركلة الحرة غير المباشرة برفع ذراعه عموديًا ويبقيها مرفوعة حتى يلمس لاعب ثان الكرة، أو تغادر الكرة ميدان اللعب، أو يتم تعليق اللعب أو إنهائه.أفضل منفذي الركلات الحرةتخطف الأهداف من الركلات الحرة، أنظار المتابعين خاصة عند تسجيلها بطريقة مميزة، ومن مسافة بعيدة وتسببت في خداع الحارس والمدافعين.يعتبر البرازيلي جونينيو، ملك الأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ، نجح في تسجيل 77 ركلة عبر مسيرته، والتي قضى أغلبها مع ليون الفرنسي.وخلفه في المركز الثاني بيليه، أسطورة البرازيل والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ مع مارادونا، سجل 70 هدفًا من ركلات حرة.وحل فيكتور ليجروتالي، صاحب الـ66 هدفا في المركز الثالث، وكان واحدًا من أفضل اللاعبين في فترة السبعينيات، وصاحب الـ 12 هدفًا أوليمبيًا، استطاع تسجيل 66 هدفًا في مسيرته.وخلفه الساحر البرازيلي رونالدينيو، الذي كان يتميز بالذكاء والمهارة ودقة التصويبات من مسافات بعيدة، ليسجل 66 هدفًا في مسيرته من ركلات حرة مباشرة.ليأتي خلف البرازيلي كل من الإنجليزي بيكهام والأرجنتيني ميسي برصيد 65 هدفا.

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