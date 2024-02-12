أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

الاسم: كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو الاسم: كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو

تاريخ الميلاد: 5 فبراير 1985 تاريخ الميلاد: 5 فبراير 1985

الجنسية: البرتغال الجنسية: البرتغال

المركز: مهاجم المركز: مهاجم

عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 205 مبارايات عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 205 مبارايات

عدد الأهداف مع المنتخب: 128 هدفا عدد الأهداف مع المنتخب: 128 هدفا

لعب لأندية: سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر لعب لأندية: سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر

الألقاب: بطل إنجلترا (3) مرات، بطل إسبانيا (2) مرة، بطل إيطاليا (2) مرة، فائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فائز بكأس إسبانيا (2) مرة، فائز بكأس إيطاليا، فائز بكأس السوبر الإنجليزي، فائز بكأس السوبر الإسباني ( 2) مرة، فائز بكأس السوبر الإيطالي، فائز بكأس السوبر البرتغالي، فائز بكأس الدوري الإنجليزي (2) مرة، فائز بدوري أبطال أوروبا (5) مرات، فائز بكأس السوبر الأوروبي (2) مرة، فائز ببطولة العالم للأندية ( 4) مرات، بطل أوروبا، فائز بدوري الأمم، وصيف بطل أوروبا، صاحب الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا، فائز بدوري أبطال العرب. الألقاب: بطل إنجلترا (3) مرات، بطل إسبانيا (2) مرة، بطل إيطاليا (2) مرة، فائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فائز بكأس إسبانيا (2) مرة، فائز بكأس إيطاليا، فائز بكأس السوبر الإنجليزي، فائز بكأس السوبر الإسباني ( 2) مرة، فائز بكأس السوبر الإيطالي، فائز بكأس السوبر البرتغالي، فائز بكأس الدوري الإنجليزي (2) مرة، فائز بدوري أبطال أوروبا (5) مرات، فائز بكأس السوبر الأوروبي (2) مرة، فائز ببطولة العالم للأندية ( 4) مرات، بطل أوروبا، فائز بدوري الأمم، وصيف بطل أوروبا، صاحب الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا، فائز بدوري أبطال العرب.

الإنجازات: فائز بالكرة الذهبية (5) مرات، فائز بالحذاء الذهبي (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في البرتغال (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز (2) مرة، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الأسباني (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإيطالي (2) مرة، أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا (7) مرات، هداف البطولة الأوروبية (2) مرة، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، هداف الدوري الأسباني (3) مرات، هداف الدوري الإيطالي(3) مرات. الإنجازات: فائز بالكرة الذهبية (5) مرات، فائز بالحذاء الذهبي (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في البرتغال (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز (2) مرة، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الأسباني (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإيطالي (2) مرة، أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا (7) مرات، هداف البطولة الأوروبية (2) مرة، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، هداف الدوري الأسباني (3) مرات، هداف الدوري الإيطالي(3) مرات.