أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATالمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (يسار) وهو يحمل كأس العالم بعد فوزه على فرنسا خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2022 ، ودييغو مارادونا (يمينا) يحمل كأس العالم التي فاز بها فريقه بعد فوزه 3-2 على ألمانيا الغربية في 29 يونيو 1986
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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يعتبر تصنيف أفضل 10 لاعبين بكرة قدم في العالم من الأمور المثيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق اللعبة حول العالم، نظرا لاختلاف وجهات النظر والمعايير التي يتم اعتمادها في التصنيف.
سنتعرف في هذا المقال على أفضل 10 لاعبيين في تاريخ كرة القدم.
أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم
بيليه
الاسم : إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه"
تاريخ الميلاد: 23 أكتوبر 1940
الجنسية: البرازيل
المركز: في الوسط
عدد المباريات مع المنتخب الوطني : 92 مبارة
عدد الأهداف مع المنتخب: 77 هدفا
لعب لأندية: سانتوس، نيويورك كوزموس
الألقاب بطل دوري باوليستا (10) مرات، بطل البرازيل (6) مرات، فائز بكأس ليبرتادوريس (2) مرة، الفائز بكأس الانتركونتيننتال (2) مرة، بطل العالم (3) مرات، وصيف بطل أمريكا الجنوبية
الإنجازات: أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية
الأرقام القياسية: لاعب كرة القدم الوحيد في العالم الذي فاز ببطولة العالم ثلاث مرات، وفقاً لمعظم المنشورات الرياضية في العالم فهو أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ كرة القدم، وحامل الرقم القياسي العالمي لعدد الهاتريك "92" هاتريك
© Sputnikالأسطورة البرازيلية بيليه
الأسطورة البرازيلية بيليه
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مارادونا
الاسم : دييغو أرماندو مارادونا
تاريخ الميلاد: 30 أكتوبر 1960
الجنسية: الأرجنتين
المركز: خط وسط مهاجم
عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 91 مباراة
عدد الأهداف مع المنتخب : 34 هدفا
لعب لأندية : أرجنتينوس جونيورز، بوكا جونيورز، برشلونة، نابولي، إشبيلية، نيويلز أولد بويز
الألقاب: بطل الأرجنتين، فائز بكأس إسبانيا، فائز بكأس السوبر الإسباني، بطل إيطاليا (2) مرة، فائز بكأس إيطاليا، فائز بكأس السوبر الإيطالي، فائز بكأس الاتحاد الأوروبي، بطل العالم، بطل العالم للشباب، وصيف بطل العالم، الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة أمريكا الجنوبية
الإنجازات: أفضل هداف في بطولة الأرجنتين (5) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في بطولة العالم للشباب، أفضل هداف في بطولة العالم للشباب، أفضل لاعب كرة قدم أرجنتيني (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في أمريكا الجنوبية (2) مرة، أفضل لاعب في العالم. بطولة العالم، أفضل هداف للبطولة الإيطالية، حائز على الكرة الفضية لبطولة العالم
الأرقام القياسية: أفضل رياضي في القرن العشرين في الأرجنتين، لاعب القرن حسب الفيفا، صاحب أفضل هدف في تاريخ بطولة العالم
© AP Photo / Carlo Fumagalliلاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، يحتفل بفوز منتخبه بكأس العالم في 1986
لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، يحتفل بفوز منتخبه بكأس العالم في 1986
© AP Photo / Carlo Fumagalli
ميسي
الاسم : ليونيل أندريس ميسي كوتيتشيني
تاريخ الميلاد: 24 يونيو 1987
الجنسية: الأرجنتين
المركز: مهاجم
عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 180 مباراة
عدد الأهداف مع المنتخب : 106 أهداف
لعب لأندية: برشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي
الألقاب: بطل إسبانيا (10) مرات، فائز بكأس إسبانيا (7) مرات، فائز بكأس السوبر الإسباني (8) مرات، فائز بدوري أبطال أوروبا (4) مرات، فائز بكأس السوبر الأوروبي (3) مرات، فائز بكأس العالم للأندية (3) مرات، بطل فرنسا، فائز بكأس السوبر الفرنسي، بطل العالم، بطل أمريكا الجنوبية، بطل الأولمبي، بطل العالم للشباب
الإنجازات: الفوز بالكرة الذهبية (7) مرات، أفضل لاعب في كأس العالم (2) مرة، أفضل لاعب شاب في العالم، أفضل لاعب أرجنتيني (16) مرة، أفضل لاعب في الدوري الإسباني (7) مرات، هداف الدوري الإسباني (7) مرات، الدوري الإسباني (9) مرات، هداف دوري أبطال أوروبا (6) مرات، الفائز بالحذاء الذهبي (6) مرات
الأرقام القياسية: حامل الرقم القياسي لعدد الكرات الذهبية، حامل الرقم القياسي لعدد الأحذية الذهبية، أفضل هداف في تاريخ برشلونة (672) هدفا، حامل الرقم القياسي في عدد المباريات لبرشلونة (778) مباراة، أفضل هداف في التاريخ الدوري الإسباني، أفضل هداف في تاريخ منتخب الأرجنتين (106) أهداف، صاحب الرقم القياسي لمنتخب الأرجنتين في عدد المباريات
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
رونالدو
الاسم: كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو
تاريخ الميلاد: 5 فبراير 1985
الجنسية: البرتغال
المركز: مهاجم
عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 205 مبارايات
عدد الأهداف مع المنتخب: 128 هدفا
لعب لأندية: سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر
الألقاب: بطل إنجلترا (3) مرات، بطل إسبانيا (2) مرة، بطل إيطاليا (2) مرة، فائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فائز بكأس إسبانيا (2) مرة، فائز بكأس إيطاليا، فائز بكأس السوبر الإنجليزي، فائز بكأس السوبر الإسباني ( 2) مرة، فائز بكأس السوبر الإيطالي، فائز بكأس السوبر البرتغالي، فائز بكأس الدوري الإنجليزي (2) مرة، فائز بدوري أبطال أوروبا (5) مرات، فائز بكأس السوبر الأوروبي (2) مرة، فائز ببطولة العالم للأندية ( 4) مرات، بطل أوروبا، فائز بدوري الأمم، وصيف بطل أوروبا، صاحب الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا، فائز بدوري أبطال العرب.
الإنجازات: فائز بالكرة الذهبية (5) مرات، فائز بالحذاء الذهبي (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في البرتغال (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز (2) مرة، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الأسباني (4) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإيطالي (2) مرة، أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا (7) مرات، هداف البطولة الأوروبية (2) مرة، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، هداف الدوري الأسباني (3) مرات، هداف الدوري الإيطالي(3) مرات.
الأرقام القياسية: حامل الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأهداف للمنتخب الوطني (128) هدفا، حامل الرقم القياسي العالمي لمعظم المباريات الدولية للمنتخب الوطني (205) مباريات، أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرتغالي (128) هدف، أفضل هداف في التاريخ دوري أبطال أوروبا (140) هدفا، أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد (450) هدفا.
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEاللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
كرويف
الاسم: يوهان كرويف
تاريخ الميلاد: 25أبريل 1947
الجنسية: هولندا
المركز: خط الوسط المهاجم
عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 48 مباراة
عدد الأهداف مع المنتخب: 33 هدفا
لعب لأندية: أياكس، برشلونة، لوس أنجلوس أزتيك، فينورد، ليفانتي، واشنطن ديبلوماتس
الألقاب: بطل هولندا (9) مرات، فائز بكأس هولندا (6) مرات، فائز بكأس الأبطال (3) مرات، فائز بكأس السوبر الأوروبي، فائز بكأس الانتركونتيننتال، بطل إسبانيا، فائز بكأس إسبانيا، وصيف بطل العالم، حائز على الميدالية البرونزية في البطولة الأوروبية
الإنجارزات: فائز بالكرة الذهبية (3) مرات، أفضل لاعب في هولندا (3) مرات، هداف البطولة الهولندية (2) مرة، هداف كأس أبطال أوروبا، أفضل لاعب في بطولة العالم، أفضل لاعب كرة قدم أجنبي في الدوري الإسباني (2) مرة.
الأرقام القياسية: وفقاً لـ IFFIS، فهو أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا في القرن العشرين
© Photoيوهان كرويف
يوهان كرويف
© Photo
دي ستيفانو
الاسم: ألفريدو دي ستيفانو
تاريخ الميلاد: 4يوليو 1926
الجنسية: الأرجنتين/إسبانيا
المركز: مهاجم
عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 41 مباراة
عدد الأهداف مع المنتخب: 29 هدفا
لعب لأندية: ريفر بليت، هوراكان، ميلوناريوس، ريال مدريد، اسبانيول
الألقاب: بطل إسبانيا (8) مرات، بطل الأرجنتين (2) مرة، بطل كولومبيا (3) مرات، فائز بكأس إسبانيا، فائز بكأس كولومبيا، فائز بكأس الأبطال (5) مرات، فائز بكأس الانتركونتيننتال، بطل أمريكا الجنوبية
الإنجازات: الفوز بالكرة الذهبية (2) مرة، هداف البطولة الأرجنتينية، هداف البطولة الكولومبية (2) مرة، هداف البطولة الإسبانية (5) مرات، هداف كأس الأبطال(2) مرة
الأرقام القياسية: تم إدراجه ضمن أفضل خمسة لاعبين في القرن العشرين وفقاً لمعظم المنشورات الرياضية في العالم
© AFP 2023 / JAVIER SORIANOاللاعب ألفريدو دي ستيفانو
اللاعب ألفريدو دي ستيفانو
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO
بوشكاش
الاسم: فيرينك بوشكاش
تاريخ الميلاد: 1 أبريل 1927
الجنسية: المجرية
المركز: مهاجم
عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 85 مباراة
عدد الأهداف مع المنتخب: 84 هدفا
لعب لأندية: هونفيد، ريال مدريد
الألقاب: بطل المجر (5) مرات، بطل إسبانيا (5) مرات، فائز بكأس إسبانيا، فائز بكأس الأبطال (3) مرات، فائز بكأس الإنتركونتيننتال، بطل الأولمبي، وصيف بطل العالم
الإنجازات: هداف البطولة المجرية (3)مرات، هداف البطولة الإسبانية (3) مرات، هداف كأس الأبطال (3) مرات
الأرقام القياسية : أفضل لاعب كرة قدم في المجر في القرن العشرين، أفضل هداف في تاريخ المنتخب المجري (84) هدف، أفضل هداف في تاريخ هونفيد (378) هدف
© Photoفيرينك بوشكاش
فيرينك بوشكاش
© Photo
بيكنباور
الاسم: فرانز بيكنباور
تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر 1945
الجنسية: ألمانيا
المركز: قلب دفاع
عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 103 مباريات
عدد الأهداف مع المنتخب: 14 هدفا
لعب لأندية: بايرن ميونخ، نيويورك كوزموس، هامبورج
الألقاب: بطل ألمانيا (5) مرات، فائز بكأس ألمانيا (4) مرات، فائز بكأس الأبطال (3) مرات، فائز بكأس الانتركونتيننتال، بطل العالم، بطل أوروبا، وصيف بطل العالم ، وصيف بطل أوروبا.
الإنجازات: فائز بالكرة الذهبية (2) مرة، أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا (4) مرات، أفضل لاعب شاب في بطولة العالم، فائز بالكرة الفضية لبطولة العالم.
الأرقام القياسية: أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم.
© AFP 2023 / STAFFФутболисты сборной Западной Германии после победы на ЧМ по футболу в Риме, 1990 год
Футболисты сборной Западной Германии после победы на ЧМ по футболу в Риме, 1990 год
© AFP 2023 / STAFF
بلاتيني
الاسم: ميشيل بلاتيني
تاريخ الميلاد:21 يونيو 1955
الجنسية: فرنسا
المركز: لاعب وسط
عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 72 مباراة
عدد الأهداف مع المنتخب: 41 هدفا
لعب لأندية: نانسي ، سانت إتيان ، يوفنتوس
الألقاب: بطل فرنسا، بطل إيطاليا (2) مرة، فائز بكأس إيطاليا، فائز بكأس الأبطال، فائز بكأس الكؤوس، فائز بكأس السوبر الأوروبي، فائز بكأس الإنتركونتيننتال، بطل أوروبا، حائز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم
الإنجازات: افائز بالكرة الذهبية (3) مرات، أفضل لاعب كرة قدم في فرنسا (2) مرة، أفضل لاعب في البطولة الأوروبية، هداف الدوري الإيطالي (3) مرات، هداف البطولة الأوروبية، هداف الأبطال كوب.
الأرقام القياسية: تم إدراجه في قاعة مشاهير كرة القدم الإيطالية، حامل الرقم القياسي في بطولة أوروبا لعدد الأهداف في البطولة الواحدة (9) أهداف.
© AFP 2023 / ERIC FEFERBERGمارادونا وميشيل بلاتيني
مارادونا وميشيل بلاتيني
© AFP 2023 / ERIC FEFERBERG
زيدان
الاسم: زين الدين زيدان
تاريخ الميلاد: 23 يونيو 1972
الجنسية: فرنسا
المركز: خط وسط مهاجم
عدد المباريات مع المنتخب الوطني: 108 مباراة
عدد الأهداف مع المنتخب: 31 هدفا
لعب لأندية: كاين، بوردو، يوفنتوس، ريال مدريد
الألقاب: بطل إسبانيا، بطل إيطاليا (2) مرة، فائز بكأس السوبر الإسباني (2) مرة، فائز بكأس السوبر الإيطالي، فائز بكأس السوبر الأوروبي (2) مرة، فائز بدوري أبطال أوروبا، فائز بكأس السوبر الأوروبي، كأس الانتركونتيننتال (2) مرة، بطل العالم، بطل أوروبا، وصيف بطل العالم، حائز على الميدالية البرونزية في البطولة الأوروبية
الإنجازات: فائز بجائزة الكرة الذهبية، أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإيطالي، أفضل لاعب كرة قدم في فرنسا (2) مرة، أفضل لاعب كرة قدم أجنبي في الدوري الإيطالي (3) مرات، أفضل لاعب كرة قدم أجنبي في الدوري الإسباني، أفضل لاعب كرة قدم في دوري أبطال أوروبا، الأفضل لاعب كرة قدم في كأس العالم
الأرقام القياسية: بحسب إحدى الصحف الرياضية الفرنسية، فهو أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ كرة القدم الفرنسية