قواعد كرة القدم
© Sputnik . Alexey Filippovحارس مرمى فريق كرة القدم الروسي إيغور أكينفييف خلال مباراة ودية بين روسيا وبلجيكا
© Sputnik . Alexey Filippov
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على الرغم من أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، إلا أن قواعدها لا يعرفها الجميع، نلخص لكم القواعد الأساسية لكرة القدم نقطة بنقطة، ونوضح ما هي القواعد الأساسية للعبة والتعديلات الجديدة عليها.
سنتعرف في هذا المقال على القواعد الأساسية التي تحدد نظام هذه اللعبة والمخالفات والعقوبات وغيرها من القوانين الناظمة لها.
قواعد كرة القدم
تعرف كرة القدم بأنها رياضة جماعية يلعبها فريقان متنافسان يتكون كل منهما من 11 لاعبًا، يهدف كلا الجانبين إلى تسجيل الكرة في مرمى الخصم في الطرف المقابل من الملعب المستطيل.
القواعد الأساسية للعبة
الهدف من اللعبة
يكمن الهدف من اللعبة بتسجيل أهداف أكثر من خصمك في مرماه، كما لا يحق للاعبين لمس الكرة بأيديهم في أثناء اللعب، باستثناء حراس المرمى وتحديدا داخل منطقة الجزاء الخاصة بهم، ولكن يمكنك استخدام أي جزء آخر من جسمك للضرب أو التمرير، غالبًا بساقيك. الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في نهاية المباراة هو الفائز. وإذا حصل كلا الفريقين على نفس العدد من النقاط، يتم إعلان التعادل أو تدخل المباراة في الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح اعتمادًا على شكل المنافسة.
مدة المباراة
تُلعب مباراة كرة القدم على مدار شوطين مدة كل منهما خمسٌ وأربعون دقيقة، بإجمالي دقائق اللعب في مباراة كرة القدم تسعون دقيقة، على أن يتم إضافة وقت إضافي بمقدار دقائق توقف اللعب على أرض الملعب وذلك تبعاً لما يُقرره حكم المُباراة، وتنتهي المباراة بإطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة.
ويفوز في كرة القدم الفريق الذي يستطيع تسجيل أكبر عددٍ من الأهداف خلال وقت المباراة، ويمكن أن تنتهي بعض نتائج المباريات بالتعادل فيما بين الفريقين المُتنافسين بنهاية المبارة، وقد لا يكون التعادل نتيجة مقبولةً في بعض المباريات، حيث يتم اللجوء حينها إلى أوقات إضافية أو ركلات ترجيح لتحديد الفائز، ولا بد أن يكون الشوطان الإضافيان متساويين من ناحية المدة الزمنية، بحيث لا تزيد مُدة كل شوط عن ربع ساعة كحدٍ أقصى.
قياس الملعب
تُلعب مباريات كرة القدم على ملعب يتراوح طوله بين 90-120 متراً وعرضه بين 45-90 متراً، ويحتوي كل جزء من جزئي الملعب على مرمى يقع على بعد مُتساوٍ من الرايات الموجودة في منطقة الركنية في زوايا الملعب، ويتكون كل مرمى من قائمتين عموديتين تكون المسافة بينهما 7.30 متراً، ويصل ما بين هاتين القائمتين عارضة أفقية يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض 2.45 متراً.
ويتنافس على أرض ملعب كرة القدم فريقين يتكون كل منهما من أحد عشر لاعباً بما فيهم حارس المرمى، ويلعبون المُباراة بكرة مُستديرة يتراوح وزنها ما بين 140 إلى 450 غرام كما ويتراوح قياس مُحيطها من 68 إلى 70 سم.
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عدد اللاعبين
كل فريق لديه 11 لاعبا. يمكن أن يكون هناك من ثلاثة إلى سبعة لاعبين على مقاعد البدلاء، والذين يُسمح لهم باستخدامهم كبديل ثلاث مرات خلال المباراة.
اللاعبون ومعداتهم
يرتدي كل فريق زيا خاصا، وبألوان محددة لكل طرف، ولا بد أن تكون متشابهة التصميم من القميص إلى السروال حتى الجوارب، كما يتوجب على اللاعبين وضع واق للساق تفاديا للإصابة.
ويتكون كل فريق من 11 لاعبا، من بينهم حارس المرمى، ومهمته حرمان الفريق المنافس من إدخال الكرة إلى الشباك، وهو اللاعب الوحيد الذي يُسمح له باللعب باستخدام كافة أعضاء جسده، ومن بينها اليدين على أن يكون داخل منطقة الجزاء فقط.
الحكام
تتم إدارة مباريات كرة القدم من قِبل حكم رئيسيٍ واحد واثنين من الحُكام المُساعدين، وتتمثل مهمة الحكم الرئيسي في ضبط سير مُجريات اللعب وفق قوانين اللعبة، واتخاذ أي قراراتٍ تحكيمية تتعلق بالمخالفات، والركلات الحرة، والرميات الجانبية، واحتساب الوقت الضائع، وغيرها من الأمور، أما الحكمان المُساعدان فتتمثل مهمتهما بتقديم الدعم الفني للحكم الرئيسي لكي ينجز واجباته على أكمل وجه.
حيث يوكل إلى هذين الحكمين مهمّة ضبط حالات التسلل، ومراقبة خروج الكرة من الملعب، سواءً عبر الخطوط الجانبية أو عبر خطي المرمى.
يُمكن لحكم المباراة استخدام سلطته في إشهار البطاقات الصفراء والحمراء كعقابٍ على ارتكاب أي من اللاعبين أخطاءً فنية أو حتى سلوكية، وتُعتبر البطاقة الصفراء بمثابة إنذار يتم منحه لأحد اللاعبين نتيجة ارتكابه مخالفات تستوجب ذلك، وفي حال حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة فإنه يُطرد منها بإشهار بطاقة حمراء في وجهه، ويتم منح البطاقة الحمراء في كرة القدم عند قيام اللاعب باللعب بشكلٍ خطير ضد لاعبٍ آخر، أو عند إهانة أحد اللاعبين، أو من خلال التدخُل عليه بشكل مُتعمد، حيث يؤدي منح اللاعب بطاقة حمراء إلى طرده من المباراة وإبعاده عن أرض الملعب.
المخالفات والعقوبات
إذا لمس اللاعب المنفذ لرمية التماس الكرة مرة أخرى، يتم منح ركلة حرة.
إذا لمس اللاعب المنفذ لرمية التماس بيديه مرة أخرى (إذا كان حارس المرمى في منطقة مرماه)، يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة.
إذا كان لاعب ميداني أو حارس مرمى خارج منطقة المرمى، يتم احتساب ركلة جزاء (كما هو الحال في لمسة اليد العادية).
إذا قام أحد اللاعبين بالتدخل أو تشتيت انتباه منفذ الرمية، يتم إظهار بطاقة صفراء.
الأحكام
قانون التسلل
يُعتبر لاعب كرة القدم في موقف متسلل في حال توجه الكرة إليه وكان أي جزء من رأسه، أو جسده، أو قدميه، أقرب إلى خط مرمى الفريق المُنافس من أحد لاعبي الفريق الخصم، ويُستثنى من تلك القاعدة أيدي وأذرع جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى، ولا يتم احتساب مُخالفة تسلل على اللاعب في حال كان موجوداً على خطٍ واحد مع أي من لاعبي الفريق المُنافس عدا حارس المرمى، ويُشترط بوجود التسلل أن يكون لاعب الفريق مُشاركاً في اللعب النشط، ويتم احتساب ركلة حرة غير مُباشرة على اللاعب الذي قام بمخالفة التسلل لصالح الفريق المنافس في حال ثبت وجود التسلل.
ركلات الترجيح
يتم الذهاب لللأوقات الإضافية أو ركلات الترجيح أو كلاً منهما عندما تتطلب قوانين المسابقة أو البطولة في كرة القدم تحديد فريقٍ فائز بالمباراة، على أن يتم تنفيذ ركلات الترجيح من علامة الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمُباراة، حيث يجري الحكم قرعةً لتحديد الفريق الذي سيبدأ بتنفيذ ركلات الترجيح، ويحق لجميع لاعبي الفريق الأساسيين أو الاحتياطيين تنفيذ تلك الركلات، وعند تنفيذ الركلة يجب أن يكون جميع اللاعبين في دائرة منتصف الملعب عدا عن حارس المرمى واللاعب الذي يُعنى تنفيذ الركلة، وتُعتبر ركلة الجزاء مُكتملة عند توقف الكرة عن الحركة، أو عند خروجها من الملعب، أو حتى عند قيام الحكم بإيقاف اللعب نتيجةً لحدوث مخالفة مُعينة، وفي حال كان حارس المرمى هو من قام بارتكاب المخالفة فإنه يتم إعادة تنفيذ الركلة مرةً أخرى، كما ويحق للحكم إنذار أو طرد أي من اللاعبين أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.
لمسة اليد
أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم(IFAB) في الثاني من شهر آذار لعام 2019 تعديلا في قانون ملامسة الكرة ليد اللاعب أثناء اللعب، وقد توجيه التعليمات لاتحادات كرة القدم بتطبيق نص القانون الجديد الخاص بلمس الكرة، وقد نصت تلك التعديلات على أنه يتم احتساب مُخالفة وركلة حُرة عند تحرُك اليد أو الذراع في اتجاه الكرة ومن ثم مُلامستها، أو عند سيطرة اللاعب على الكرة أو الاستحواذ عليها بعد أن تلامس يده أو ذراعه، كما أشار التعديل الجديد في قانون لمس الكرة إلى أن قيام اللاعب بالتسجيل أو محاولة التسجيل باستخدام يده بشكل مُباشر يُعتبر مُخالفة، كما يتم احتساب هذه المخالفة في حال لمس الكرة ليد أو ذراع اللاعب عند وضعها بشكل يجعل اللاعب يبدو أضخم جسماً وأكبر عما هو عليه أو أثناء رفع اليد أو أن تكون الذراع بمستوى أعلى من مستوى كتفي اللاعب.
رمية التماس وركلة الركنية والجزاء
تُمنح رمية تماس للفريق في حال قيام أحد لاعبي الفريق الآخر بإخراج الكرة من الخطوط الجانبية للمعلب، وتُنفذ هذه الرمية من قبل لاعب لم يلمس الكرة قبل أن تخرج من أرض الملعب من قبل أحد لاعبي الفريق المُنافس، ويتم احتساب ركلة ركنية في حال خروج الكرة خارج الملعب من جهة خط مرمى أحد الفريقين، ويتم منح أحد الفريقين ركلة جزاء عند ارتكاب أحد لاعبي الفريق المُنافس مُخالفة داخل منطقة جزاء فريقه أثناء سير المُباراة.
الأخطاء
وهذا انتهاك لقواعد اللعبة، على سبيل المثال، عندما يقوم اللاعبون بالتدافع، والضرب على الساقين، والتأخير، ولمسات اليد، وما إلى ذلك. في هذه الحالة يجوز للحكم أن يُشهر للاعب بطاقة صفراء (إنذار) أو حمراء (طرد من الملعب). ووفقا لقواعد الفيفا الجديدة، تنطبق العقوبات أيضا على المدربين، على سبيل المثال، لكونهم عدوانيين للغاية.
17 يناير, 09:57 GMT
الركلات الحرة
الركلة الحرة هي ركلة تُمنح خصيصًا على المرمى في كرة القدم في حالة انتهاك القواعد. يتم تعيينه إذا ارتكب اللاعب أحد الإجراءات التالية تجاه الخصم:
الركلات أو محاولات الركل.
التعثر أو محاولة التعثر.
القفز على اللاعب الخصم.
الضرب أو محاولة الضرب.
التأخير وإضاعة الوقت.
البصق.
اللعب المتعمد بالأيدي.
يتم منح ركلة حرة أيضًا في حالة انتهاك القواعد ولكنها مختلفة، على عكس الركلة الحرة، يمكن تنفيذها من خارج منطقة الجزاء.
أنواع الأخطاء في الركلة الحرة:
لعبة خطيرة.
منع تقدم الخصم.
منع حارس المرمى من وضع الكرة في اللعب.
أي مخالفة أخرى لا يمكن احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء لها.
الإضافة إلى ذلك، يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة لواحدة من الانتهاكات التالية لقواعد لمسة اليد من قبل حارس المرمى داخل منطقة جزاء فريقه:
يلمس حارس المرمى الكرة بيديه مرة أخرى بعد وضعها في اللعب ولم يلمسها أي لاعب آخر.
لمس حارس المرمى الكرة بيديه بعد أن تعمد أحد لاعبي فريقه إعادتها له.
يلمس حارس المرمى الكرة بيديه بعد أن يضع أحد لاعبي فريقه الكرة في اللعب مباشرة عن طريق رمية التماس.
تأخير الوقت (من وجهة نظر الحكم).
ضربة الجزاء
يتم تنفيذ ركلة الجزاء، كما تسمى ركلة الجزاء، من مسافة 10.97 متر من خط المرمى. تُمنح عندما يرتكب اللاعب أيًا من المخالفات التي يعاقب عليها بركلة حرة داخل منطقة جزائه أثناء وجود الكرة في اللعب.
ضربة ركنية
يتم تنفيذ الركلة الركنية إذا تجاوزت الكرة خط المرمى من خارج المرمى من أحد لاعبي الفريق المدافع. ومع ذلك، لم يتم تسجيل أي هدف.
تبديلات اللاعبيين
يُسمح لكل فريق بإجراء 5 تغييرات وفق التعديل الأخير للقانون، حيث كان يُسمح فقط بالقيام بثلاثة تبديلات قبل جائحة فيروس كورونا.
التغييرات الحديثة في القواعد
شهدت رياضة كرة القدم بعض التغييرات على قوانينها، وذلك تبعاً للقوانين الحديثة الصادرة في الموسم الكروي 2019-2020، ويبين الآتي هذه التغييرات:
إسقاط الكرة: يتم تنفيذ الحالة التي يتم فيها إعادة اللعب من جديد، وتم إجراء تعديل على الحالة في نصها القديم بحيث أصبحت تنص على أنه في حال تم إيقاف مُجريات اللعب داخل منطقة الجزاء فإن عملية إسقاط الكرة ستكون لحارس المرمى فقط، بينما إذا كانت عملية إيقاف اللعب خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لآخر لاعب لمس الكرة قبل توقف اللعب.
الركلات الحرة: تم إجراء تعديل في القوانين المتعلقة بالركلات الحرة وأصبحت تنصُّ على أنه لا يُسمح لمُهاجمي الفريق الذي اكتسب ركلة حرة بالوجود على مسافة تقل عن مترٍ واحد من حائط الصد الدفاعي الذي يتكون من ثلاثة مُدافعين أو أكثر للفريق الخصم بهدف التصدي للكرة المنفذة.
الاحتفال بالهدف: تبقى العقوبة قائمة في حال إصدارها من قِبل الحكم على لاعب مُعين أثناء احتفاله بتسجيل هدف، حتى لو تم إلغاء الهدف نتيجة عدم صحته.
ركلة المرمى: يُسمح للاعب باستقبال الكرة من حارس مرمى فريقه حتى في حال وجوده في منطقة الجزاء، في وقت كان القانون القديم يمنع ذلك.
لمسة اليد: يتم وضع خطأ في حال لمس الكرة لليد، حتى وأن تم ذلك بشكل غير مقصود.
القرعة: تجرى القرعة بين قائدي الفريقين ويحق للفريق الفائز بالقرعة اختيار ركلة البداية أو جهة المرمى.