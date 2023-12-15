https://sputnikarabic.ae/20231215/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-12-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1084160013.html

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مرة خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T23:00+0000

2023-12-15T23:00+0000

2023-12-15T23:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079603004_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_cff22d7a89e92fe9325b8a8b35f46279.jpg

دونيتسك- سبوتنيك. وأوضح بيان المكتب على قناته في "تليغرام":" أن مناطق ثلاث بلدات في جمهورية دونيتسك تعرضت للقصف هي: غورلوفكا ودونيتسك وماريوبول.وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة ثلاثة مدنيين في منطقتي كويبيشيفسكي وبودينوفسكي في دونيتسك، وذلك بعد تسجيل 17 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.في سياق متصل، أظهرت بيانات الخرائط بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم السبت، بإعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مدينة كييف.وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في الساعة 0.30 بتوقيت موسكو ،فضلا عن ذلك أظهرت بيانات الخرائط، إعلان حالة تأهب جوي في مقاطعات كييف وتشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد ونيكولاييف وفي الأراضي التي تسيطر عليها كييف في مقاطعة خيرسون.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-تحبط-3-محاولات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083966793.html

https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الروسي-يحبط-خمس-محاولات-تناوب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084127372.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار