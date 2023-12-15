https://sputnikarabic.ae/20231215/مطار-بغداد-الدولي-ينفي-اندلاع-حريق-في-إحدى-صالاته-1084130991.html
مطار بغداد الدولي ينفي اندلاع حريق في إحدى صالاته
مطار بغداد الدولي ينفي اندلاع حريق في إحدى صالاته
نفت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق في إحدى صالات المطار. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T08:57+0000
2023-12-15T08:57+0000
2023-12-15T08:57+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104487/46/1044874628_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_44eb293fcccd17f768109768c30e5aa2.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت إدارة المطار إن" تلك المعلومات غير الدقيقة تهدف لإشاعة ثقافة الفوضى والإرباك في واقع العمل". ولفتت إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات. كما أكدت إدارة المطار أن "حركة العمل في صالاتها تسير بانسيابية عالية وفق جدول الرحلات لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد، من دون تأخير أو تأجيل".وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، قد أعلنت في وقت سابق، عن عزمها لتحويل مطار بغداد الدولي لمحطة "ترانزيت".وأوضحت أن "الخطة تشمل توفير أماكن في صالات المطار للمسافرين القادمين من جهات أخرى إلى مطار بغداد الدولي، إضافة إلى تخصيص أماكن لإقامة الوافدين داخل مطار بغداد الدولي، الذين ينتظرون رحلاتهم إلى جهة أخرى".يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230429/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-عن-خطة-لتوسعة-مطار-بغداد-1076465208.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104487/46/1044874628_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d163ba5cd205054ef30902e4522a42ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
مطار بغداد الدولي ينفي اندلاع حريق في إحدى صالاته
نفت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق في إحدى صالات المطار.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، قالت إدارة المطار إن" تلك المعلومات غير الدقيقة تهدف لإشاعة ثقافة الفوضى والإرباك في واقع العمل".
ولفتت إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات.
كما أكدت إدارة المطار أن "حركة العمل في صالاتها تسير بانسيابية عالية وفق جدول الرحلات لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد، من دون تأخير أو تأجيل".
وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، قد أعلنت في وقت سابق، عن عزمها لتحويل مطار بغداد الدولي لمحطة "ترانزيت
".
وأوضحت أن "الخطة تشمل توفير أماكن في صالات المطار للمسافرين القادمين من جهات أخرى إلى مطار بغداد الدولي، إضافة إلى تخصيص أماكن لإقامة الوافدين داخل مطار بغداد الدولي، الذين ينتظرون رحلاتهم إلى جهة أخرى".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، عن خطة لتطوير وتوسعة
مطار بغداد الدولي.