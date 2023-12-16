https://sputnikarabic.ae/20231216/أنصار-الله-تهدد-بمرحلة-جديدة-من-التصعيد-ضد-إسرائيل-إذا-لم-توقف-عملياتها-في-غزة-1084160644.html

"أنصار الله" تهدد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل إذا لم توقف عملياتها في غزة

"أنصار الله" تهدد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل إذا لم توقف عملياتها في غزة

هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T00:10+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وصرح قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله" اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "عملية الاستهداف التي طالت سفينة (إم إس سي ألانيا) تمت غرب جزيرة حنيش [محافظة الحديدة غرب اليمن]".وأضاف القادري: "جميع السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تم استهدافها لم تستجب للنداءات، وتعامُلنا معها يهدف لردعها عن المرور باتجاه الموانئ الإسرائيلية".وتابع القيادي اليمني: "تعاملنا خلال العمليات الماضية كان بهدف الردع وليس الإغراق ولدينا أسلحة قادرة على الإغراق أيضا، وإذا لم يستجب الصهاينة لوقف العدوان على غزة فستكن هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على الصهاينة"، على حد تعبيره.وأكد القادري "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".وأشار قائد لواء الدفاع الساحلي في "أنصار الله"، إلى أن الجماعة "لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك الذاهبة باتجاه موانئها".وجاءت تصريحات محمد القادري غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر ،قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".يذكر أن "أنصار الله" كانت قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة نرويجية محملة بالنفط تحمل اسم "استريندا"، بصاروخ بحري "أثناء توجهها إلى إسرائيل"، أدى إلى اندلاع حريق فيها، كما أعلنت الجماعة يوم السبت الماضي، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون "هدفاً مشروعا".

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