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https://sputnikarabic.ae/20231216/الديوان-الأميري-في-الكويت-يعلن-تفاصيل-دفن-جثمان-الأمير-الراحل--نواف-الأحمد-الجابر-الصباح-1084176649.html
الديوان الأميري في الكويت يعلن تفاصيل دفن جثمان الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح
الديوان الأميري في الكويت يعلن تفاصيل دفن جثمان الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح
اعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، عن "دفن جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم غد الأحد". 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T12:52+0000
2023-12-16T12:52+0000
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وقال الديوان الأميري، في بيان له، إن "مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء الراحل فقط مسجد بلال بن رباح"، مشيرًا إلى أن "الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان".وأضاف البيان أن "العزاء سيكون يوم الاثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب".وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق اليوم، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز الـ86 عاما.وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان له، إنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".يذكر أن أمير الكويت كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20231216/إعلان-ولي-عهد-الكويت-الشيخ-مشعل-الأحمد-الصباح-أميرا-للبلاد-1084175008.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الديوان الأميري في الكويت يعلن تفاصيل دفن جثمان الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح

12:52 GMT 16.12.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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اعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، عن "دفن جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم غد الأحد".
وقال الديوان الأميري، في بيان له، إن "مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء الراحل فقط مسجد بلال بن رباح"، مشيرًا إلى أن "الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان".
وأضاف البيان أن "العزاء سيكون يوم الاثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب".
وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق اليوم، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز الـ86 عاما.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان له، إنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
إعلان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد
11:45 GMT
وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
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