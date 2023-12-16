https://sputnikarabic.ae/20231216/بوتين-يعزي-أمير-الكويت-الجديد-بوفاة-شقيقه-1084175450.html
بوتين يعزي أمير الكويت الجديد بوفاة شقيقه
بوتين يعزي أمير الكويت الجديد بوفاة شقيقه
أفاد الموقع الرسمي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه لأمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T11:59+0000
2023-12-16T11:59+0000
2023-12-16T11:59+0000
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وجاء في رسالة الرئاسة الروسية: " صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، ولقد كان الأمير نواف الأحمد يتمتع بسلطة كبيرة في الشرق الأوسط، لقد فعل الكثير من أجل المجتمع، وكذلك التنمية الاقتصادية للكويت وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية الكويتية".وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز الـ86 عاما.جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية.وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.يذكر أن أمير الكويت كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20231216/الديوان-الأميري-الكويتي-يعلن-وفاة-الشيخ-نواف-الأحمد-الجابر-الصباح-أمير-دولة-الكويت-1084171348.html
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العالم, العالم العربي, الكويت
العالم, العالم العربي, الكويت
بوتين يعزي أمير الكويت الجديد بوفاة شقيقه
أفاد الموقع الرسمي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه لأمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة شقيقه الذي كان أميرا للبلاد.
وجاء في رسالة الرئاسة الروسية: " صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، ولقد كان الأمير نواف الأحمد يتمتع بسلطة كبيرة في الشرق الأوسط، لقد فعل الكثير من أجل المجتمع، وكذلك التنمية الاقتصادية للكويت وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية الكويتية".
وطلب بوتين نقل كلمات المواساة والدعم الصادق لجميع أفراد أسرة الصباح وشعب الكويت الصديق.
وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز الـ86 عاما.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان له، إنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".
وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعالج في الفترة الماضية، وأعلن حينها الديوان الأميري الكويتي، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، مستقر.
جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها
وكالة الأنباء الكويتية.
وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة
، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.