https://sputnikarabic.ae/20231216/طائرات-حربية-إسرائيلية-تنفذ-غارات-ضد-أهداف-لـحزب-الله-في-لبنان-فيديو-1084179682.html
طائرات حربية إسرائيلية تنفذ غارات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان... فيديو
طائرات حربية إسرائيلية تنفذ غارات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوات سلاحه الجوي قصفت أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T14:23+0000
2023-12-16T14:23+0000
2023-12-16T14:46+0000
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وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أن طائرات سلاح الجو قصفت موقع إطلاق يحوي على وسائل قتالية وبنى تحتية لـ"حزب الله" اللبناني.وأضاف أدرعي أنه "تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون وأخرى مضادة للدروع نحو إسرائيل، حيث رد الجيش بقصف مدفعي نحو مصادر الإطلاق في لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ سبع عمليات عسكرية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.ونقلت قناة "الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه إنه "استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا متزايدًا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنًا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231216/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يقتل-بالخطأ-محتجزين-لدى-حماس-فيديو-وصور-1084160150.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, اسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, اسرائيل, العالم العربي
طائرات حربية إسرائيلية تنفذ غارات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان... فيديو
14:23 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 16.12.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوات سلاحه الجوي قصفت أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أن طائرات سلاح الجو قصفت موقع إطلاق يحوي على وسائل قتالية وبنى تحتية لـ"حزب الله" اللبناني.
وأضاف أدرعي أنه "تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون وأخرى مضادة للدروع نحو إسرائيل، حيث رد الجيش بقصف مدفعي نحو مصادر الإطلاق في لبنان".
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق عدة قذائف نحو عدة مواقع عسكرية على الحدود اللبنانية.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، استهداف مشتبه فيهما عملا في منطقة إطلاق معروفة لـ"حزب الله" في لبنان.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ سبع عمليات عسكرية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي
وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
ونقلت قناة
"الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه إنه "استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل
توترًا متزايدًا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنًا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.