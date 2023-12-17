https://sputnikarabic.ae/20231217/مراسم-تشييع-أمير-الكويت-الشيخ-نواف-الأحمد-الصباح-فيديو-1084198259.html

مراسم تشييع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح... فيديو

مراسم تشييع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح... فيديو

ووريَ جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، الثرى، صباح اليوم الأحد، بعد مراسم تشييع تابعها مواطنو الكويت والعالم العربي، وبُثت مباشرة على وسائل... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T06:40+0000

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ونُقل جثمان أمير الكويت الراحل الذي أعلن الديوان الأميري وفاته، ظهر أمس، عن عمر ناهز 86 عامًا، في مراسم تشييع مهيبة، إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبخات.وقال الديوان الأميري إن مراسم دفن جثمان الأمير مقتصرة على أقربائه فقط في مسجد بلال بن رباح، اليوم الأحد، على أن يتم تلقي التعازي غدا الاثنين.وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.فيما توالت التعازي من قادة إقليميين ودوليين.وعُيّن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وتوفي أمير دولة الكويت، أمس السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.

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