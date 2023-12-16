https://sputnikarabic.ae/20231216/رؤساء-وقادة-عرب-ينعون-أمير-الكويت-نواف-الأحمد-الجابر-الصباح-قائد-حكيم-وصاحب-نخوة-1084178770.html

رؤساء وقادة عرب ينعون أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح... "قائد حكيم ‏وصاحب نخوة"‏

رؤساء وقادة عرب ينعون أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح... "قائد حكيم ‏وصاحب نخوة"‏

نعى العديد من القادة والزعماء العرب، أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، فور الإعلان عن وفاته اليوم ‏السبت، ‏‎ ‎إثر معاناته من مشكلات صحية خضع للعلاج منها... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T14:05+0000

2023-12-16T14:05+0000

2023-12-16T14:05+0000

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وكتب الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائدًا حكيمًا قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك".فيما غرد رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "عزاؤنا لأهلنا في الكويت .. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح .. خدم وطنه ستة عقود .. وأدى أمانته بكل إخلاص .. وحط رحاله عند غفور كريم .. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ".وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر منصة "إكس": "تعازينا الصادقة لأخي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولدولة الكويت حكومة وشعباً في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح. نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في هذا المصاب الأليم، ونسأل الله القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته ورضوانه وينزله منازل الصديقين والأبرار. إنا لله وإنا إليه راجعون".وفي المملكة العربية السعودية، صدر بيان عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: "تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).أما العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، فكتب على "تويتر": "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".وأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيان، أن أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن "فلسطين خسرت برحيله قائدا عربيا، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه، وأمته، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، والى جانب شعبنا، وحقوقه المشروعة بكل إخلاص"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما تقدم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "بأحرّ التعازي إلى دولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعبًا، برحيل سموّ أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".فيما وصف بيان للرئاسة المصرية، أمير الكويت الراحل، بأنه "الرجل العظيم، الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية، حريصا على شئونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".وفي سلطنة عمان، صدرت أوامر ملكية بإعلان حالة الحداد في عُمان وتنكيس الأعلام، وإيقاف العمل في القطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم السبت، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك لوفاة أمير الكويت.كما أعلنت البحرين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في المملكة لمدة 3 أيام، ابتداءً من اليوم السبت.وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي البحريني: "ينعى ملك البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المغفور له، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وكان رحمه الله قائدا حكيما كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل صباح المالكة الكرام وشعب الكويت العزيز".وأصدرت الجامعة العربية بيانا ينعى فيه الأمين العام أحمد أبو الغيط، أمير الكويت ويعرب عن "خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت"، قائلا: "إن فقيد الأمة العربية هو رمز للإنسانية السمحاء، وقد أفنى حياته في خدمة بلده في زمن الاستقرار وفي زمن التحديات الكبرى التي عرفتها دولة الكويت، وأن سموه آمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها".وتوفي أمير دولة الكويت، في وقت سابق من اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.وقال بيان للديوان الأميري الكويتي، بثه التلفزيون الرسمي للدولة: "ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون".وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".يذكر أن أمير الكويت كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.

https://sputnikarabic.ae/20231216/بوتين-يعزي-أمير-الكويت-الجديد-بوفاة-شقيقه-1084175450.html

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