https://sputnikarabic.ae/20231217/مشاهد-تأثر-أمير-الكويت-الجديد-خلال-مراسم-دفن-أخيه-تحظى-بتفاعل-واسع-فيديو-1084202089.html
مشاهد تأثر أمير الكويت الجديد خلال مراسم دفن أخيه تحظى بتفاعل واسع... فيديو
مشاهد تأثر أمير الكويت الجديد خلال مراسم دفن أخيه تحظى بتفاعل واسع... فيديو
نال مقطع فيديو لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أثناء مشاركته، صباح اليوم الأحد، في تشييع جنازة شقيقه، الأمير نواف الأحمد الصباح، تداولاً كبيرًا... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T09:06+0000
2023-12-17T09:06+0000
2023-12-17T09:06+0000
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وتفاعل مستخدمو "السوشيال ميديا" مع مشهد تأثر أمير الكويت وبكائه خلال الجنازة، التي اقتصر الحضور فيها على الأقارب فقط.ووري جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.فيما توالت التعازي من قادة إقليميين ودوليين.وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وتوفي أمير دولة الكويت، أمس السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20231217/مراسم-تشييع-أمير-الكويت-الشيخ-نواف-الأحمد-الصباح-فيديو-1084198259.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مشاهد تأثر أمير الكويت الجديد خلال مراسم دفن أخيه تحظى بتفاعل واسع... فيديو
نال مقطع فيديو لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أثناء مشاركته، صباح اليوم الأحد، في تشييع جنازة شقيقه، الأمير نواف الأحمد الصباح، تداولاً كبيرًا على مواقع التواصل.
وتفاعل مستخدمو "السوشيال ميديا" مع مشهد تأثر أمير الكويت وبكائه خلال الجنازة، التي اقتصر الحضور فيها على الأقارب فقط.
ووري جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.
وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.
فيما توالت التعازي
من قادة إقليميين ودوليين.
وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتوفي أمير دولة الكويت
، أمس السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.
وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.
وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة
، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.