https://sputnikarabic.ae/20231218/أنصار-الله-تتهم-أمريكا-بالسعي-إلى-بناء-جدار-يحمي-إسرائيل-في-البحر-بعد-سقوطها-أمام-طوفان-الأقصى-1084249135.html

"أنصار الله" تتهم أمريكا بالسعي إلى بناء جدار يحمي إسرائيل في البحر بعد سقوطها أمام "طوفان الأقصى"

"أنصار الله" تتهم أمريكا بالسعي إلى بناء جدار يحمي إسرائيل في البحر بعد سقوطها أمام "طوفان الأقصى"

جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "التأكيد على أن الممرات الملاحية في البحر الأحمر والبحر العربي في أمان ولا خطر على سفن أيّ دولة". 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T19:31+0000

2023-12-18T19:31+0000

2023-12-18T19:31+0000

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبدالسلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "قرارها مستثني السفن التابعة لكيان العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه"، مؤكدا أن "التخويف بشأن الممرات الملاحية بغير ذلك دعاية أمريكية مغرضة ومجافية للواقع تسعى إلى بناء جدار دولي يحمي إسرائيل في البحر بعد سقوط جدرانها الأسمنتية أمام طوفان الأقصى".وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، "موقف أمريكا بدعم إسرائيل، والدفاع عن أمنها".وقال أوستن، عقب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "واشنطن تدعم جهود تحرير كل المحتجزين في غزة"، مشددا على "ضرورة مراعاة احتياجات مليوني نازح في القطاع".واتهم وزير الدفاع الأمريكي، إيران بدعم هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية، بحسب قوله، مشيرا إلى أن أمريكا تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية، تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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