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اليابان تؤكد سقوط صاروخ كوري شمالي خارج منطقتها الاقتصادية
اليابان تؤكد سقوط صاروخ كوري شمالي خارج منطقتها الاقتصادية
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ أطلقته كوريا الشمالية خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T02:15+0000
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طوكيو- سبوتنيك. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه "وفقا لقيادة وزارة الدفاع اليابانية، فإن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة في الساعة 09:37 بالتوقيت المحلي (03:37 بتوقيت موسكو)".ونقلت هيئة الإذاعة عن مصادر حكومية متعددة، أن الصاروخ حلق على ارتفاع تجاوز 6 آلاف كم، ويُعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الإثنين، صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان، بعد ساعات من إطلاقها صاروخا قصير المدى، وسط تكهنات بأن الصاروخ الأخير قد يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات.ونقلت النسخة الإنجليزية من وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي قوله بأنه رصد عملية الإطلاق لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا قصير المدى من داخل أو حول بيونغ يانغ الساعة 10:38 مساء أمس الأحد، وحلق مسافة 570 كيلومترا تقريبا قبل أن يسقط في بحر اليابان، وفقًا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.وجاء إطلاق الصاروخين بعد أن قال النائب الأول لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي كيم تاي هيو قبل أيام قليلة إن الشمال قد يطلق صاروخا باليستيا عابرًا للقارات خلال هذا الشهر.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

اليابان تؤكد سقوط صاروخ كوري شمالي خارج منطقتها الاقتصادية

02:15 GMT 18.12.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمناورات مشتركة للبحرية الروسية والصينية في بحر اليابان، 21 يوليو 2023
مناورات مشتركة للبحرية الروسية والصينية في بحر اليابان، 21 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ أطلقته كوريا الشمالية خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة.
طوكيو- سبوتنيك. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه "وفقا لقيادة وزارة الدفاع اليابانية، فإن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة في الساعة 09:37 بالتوقيت المحلي (03:37 بتوقيت موسكو)".
ونقلت هيئة الإذاعة عن مصادر حكومية متعددة، أن الصاروخ حلق على ارتفاع تجاوز 6 آلاف كم، ويُعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.
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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الإثنين، صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان، بعد ساعات من إطلاقها صاروخا قصير المدى، وسط تكهنات بأن الصاروخ الأخير قد يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
ونقلت النسخة الإنجليزية من وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي قوله بأنه رصد عملية الإطلاق لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.
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وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا قصير المدى من داخل أو حول بيونغ يانغ الساعة 10:38 مساء أمس الأحد، وحلق مسافة 570 كيلومترا تقريبا قبل أن يسقط في بحر اليابان، وفقًا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.
وجاء إطلاق الصاروخين بعد أن قال النائب الأول لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي كيم تاي هيو قبل أيام قليلة إن الشمال قد يطلق صاروخا باليستيا عابرًا للقارات خلال هذا الشهر.
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