https://sputnikarabic.ae/20231220/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سيطرته-على-مركز-قيادة-حماس-في-غزة-فيديو-1084317067.html

الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على مركز قيادة "حماس" في غزة... فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على مركز قيادة "حماس" في غزة... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سيطرته على مركز قيادة حركة حماس في غزة. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي سيطر على مقر قيادة حماس في غزة، من خلال كشفه عن مجموعة أنفاق أو شبكة تربط مكاتب بشقق وأماكن للسكن وغرف لقيادة الذراع العسكرية للحركة، كتائب القسام".وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أنه "من بين ما تم الكشف عنه غرف لكل من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، وكذلك غرف لمحمد الضيف، قائد كتائب القسام".وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباكات في مدينة غزة، مؤكدة أنها تمكنت من قتل 25 جنديا إسرائيليا، خلال الـ72 الساعة الماضية.وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديًا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة".وأضاف البيان أنه "تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلًا وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود".وأشار البيان إلى قصف مقرات وغرف القيادة الميدانية والحشود العسكرية الإسرائيلية، بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى "في كافة محاور القتال في قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.

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