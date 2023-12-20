https://sputnikarabic.ae/20231220/علماء-يابانيون-يرسمون-أول-صورة-ذهنية-في-العالم-1084301672.html
علماء يابانيون يرسمون أول "صورة ذهنية" في العالم
علماء يابانيون يرسمون أول "صورة ذهنية" في العالم
تمكن علماء يابانيون من "فك تشفير الدماغ" عن طريق تتبع نشاط العقل البشري خلال التفكير باستخدام الذكاء الاصطناعي. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T12:05+0000
2023-12-20T12:05+0000
2023-12-20T12:05+0000
منوعات
أخبار العالم الآن
أخبار الذكاء الاصطناعي
الأخبار
أخبار اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/02/1077667939_0:389:2048:1541_1920x0_80_0_0_8e04da0ec595655d279df20db6cac6c1.jpg
وتوصل العلماء إلى إنتاج صورة تقريبية ترصد فما وأذنين وجلدا مرقطا لنمر، كما تمكنوا من رسم صورة لطائرة توجد على أجنحتها أضواء حمراء، فيما وصفت بأنها أول صورة يتم رسمها عن طريق تتبع نشاط مخ الإنسان في العالم.وتم التوصل إلى هذه النتائج عن طريق التعاون بين المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم وجامعة أوساكا ومؤسسات أخرى.وتعتمد التقنية الخاصة بفك تشفير الدماغ على تتبع نشاط الدماغ وتصور المحتويات الإدراكية الخاصة به، وهي تقنية يمكن الاستعانة بها في المجالات الطبية والنفسية.واعتمد العلماء اليابانيون على استخدام تقنيات تحول إشارات الدماغ إلى أرقام ثم بعد ذلك استخدامها في رسم صور باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي المخصص لهذا الغرض.يذكر أن بعض الدراسات السابقة أشارت إلى إمكانية بناء بعض الصور عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، حيث تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحديد علاقتها بنشاط الدماغ.
https://sputnikarabic.ae/20231203/دراسة-تزعم-قدرة-روبوت-ذكاء-اصطناعي-على-إنتاج-الأكسجين-اللازم-لاستعمار-المريخ-1083704582.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/02/1077667939_0:197:2048:1733_1920x0_80_0_0_9ba5b6d7d4236fee9dc395e86581edd7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار, أخبار اليابان
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار, أخبار اليابان
علماء يابانيون يرسمون أول "صورة ذهنية" في العالم
تمكن علماء يابانيون من "فك تشفير الدماغ" عن طريق تتبع نشاط العقل البشري خلال التفكير باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتوصل العلماء إلى إنتاج صورة تقريبية ترصد فما وأذنين وجلدا مرقطا لنمر، كما تمكنوا من رسم صورة لطائرة توجد على أجنحتها أضواء حمراء، فيما وصفت بأنها أول صورة يتم رسمها عن طريق تتبع نشاط مخ الإنسان في العالم.
وتم التوصل إلى هذه النتائج عن طريق التعاون بين المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم وجامعة أوساكا ومؤسسات أخرى.
وتعتمد التقنية الخاصة بفك تشفير الدماغ على تتبع نشاط الدماغ وتصور المحتويات الإدراكية
الخاصة به، وهي تقنية يمكن الاستعانة بها في المجالات الطبية والنفسية.
واعتمد العلماء اليابانيون على استخدام تقنيات تحول إشارات الدماغ
إلى أرقام ثم بعد ذلك استخدامها في رسم صور باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي المخصص لهذا الغرض.
يذكر أن بعض الدراسات السابقة أشارت إلى إمكانية بناء بعض الصور عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، حيث تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
لتحديد علاقتها بنشاط الدماغ.