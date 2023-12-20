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https://sputnikarabic.ae/20231220/علماء-يابانيون-يرسمون-أول-صورة-ذهنية-في-العالم-1084301672.html
علماء يابانيون يرسمون أول "صورة ذهنية" في العالم
علماء يابانيون يرسمون أول "صورة ذهنية" في العالم
تمكن علماء يابانيون من "فك تشفير الدماغ" عن طريق تتبع نشاط العقل البشري خلال التفكير باستخدام الذكاء الاصطناعي. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T12:05+0000
2023-12-20T12:05+0000
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وتوصل العلماء إلى إنتاج صورة تقريبية ترصد فما وأذنين وجلدا مرقطا لنمر، كما تمكنوا من رسم صورة لطائرة توجد على أجنحتها أضواء حمراء، فيما وصفت بأنها أول صورة يتم رسمها عن طريق تتبع نشاط مخ الإنسان في العالم.وتم التوصل إلى هذه النتائج عن طريق التعاون بين المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم وجامعة أوساكا ومؤسسات أخرى.وتعتمد التقنية الخاصة بفك تشفير الدماغ على تتبع نشاط الدماغ وتصور المحتويات الإدراكية الخاصة به، وهي تقنية يمكن الاستعانة بها في المجالات الطبية والنفسية.واعتمد العلماء اليابانيون على استخدام تقنيات تحول إشارات الدماغ إلى أرقام ثم بعد ذلك استخدامها في رسم صور باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي المخصص لهذا الغرض.يذكر أن بعض الدراسات السابقة أشارت إلى إمكانية بناء بعض الصور عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، حيث تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحديد علاقتها بنشاط الدماغ.
https://sputnikarabic.ae/20231203/دراسة-تزعم-قدرة-روبوت-ذكاء-اصطناعي-على-إنتاج-الأكسجين-اللازم-لاستعمار-المريخ-1083704582.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار, أخبار اليابان
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار, أخبار اليابان

علماء يابانيون يرسمون أول "صورة ذهنية" في العالم

12:05 GMT 20.12.2023
© Photo / unsplash/Possessed Photographyالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Photo / unsplash/Possessed Photography
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تمكن علماء يابانيون من "فك تشفير الدماغ" عن طريق تتبع نشاط العقل البشري خلال التفكير باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتوصل العلماء إلى إنتاج صورة تقريبية ترصد فما وأذنين وجلدا مرقطا لنمر، كما تمكنوا من رسم صورة لطائرة توجد على أجنحتها أضواء حمراء، فيما وصفت بأنها أول صورة يتم رسمها عن طريق تتبع نشاط مخ الإنسان في العالم.
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وتم التوصل إلى هذه النتائج عن طريق التعاون بين المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم وجامعة أوساكا ومؤسسات أخرى.
وتعتمد التقنية الخاصة بفك تشفير الدماغ على تتبع نشاط الدماغ وتصور المحتويات الإدراكية الخاصة به، وهي تقنية يمكن الاستعانة بها في المجالات الطبية والنفسية.
واعتمد العلماء اليابانيون على استخدام تقنيات تحول إشارات الدماغ إلى أرقام ثم بعد ذلك استخدامها في رسم صور باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي المخصص لهذا الغرض.
يذكر أن بعض الدراسات السابقة أشارت إلى إمكانية بناء بعض الصور عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، حيث تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحديد علاقتها بنشاط الدماغ.
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