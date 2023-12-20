https://sputnikarabic.ae/20231220/الشيخ-مشعل-الأحمد-الجابر-الصباح-يؤدي-اليمين-الدستورية-أميرا-لدولة-الكويت--1084283915.html

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح، اليوم الأربعاء، على "أهمية المحاسبة في إطار القانون عن الأعمال والتقصير في مصالح المواطنين". 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T08:23+0000

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وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، أمام مجلس الأمة، قائلا: "أستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن سمو الأمير الراحل من أجل شعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين".وأضاف أن "السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على الإضرار بمصالح البلاد بعد الصمت أمام ملفات شابها الفساد "، مشيرا إلى أن "ما حدث في ملفات التعيينات ونقل بعض المناصب لا تتفق مع معايير الإنصاف وصمت السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهته أشبه بصفقة تبادل مصالح".وأوضح أن هناك "قرار سيادي مكتوب بوقف قرارات التعيين والترقية لأجل غير مسمى "، مؤكدا على المحاسبة الجادة عن الإهمال والعبث بمصالح المواطنين.ووري جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد الماضي، الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وتوفي أمير دولة الكويت، السبت الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.وتعرض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.

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