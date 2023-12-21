https://sputnikarabic.ae/20231221/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تتحدث-عن-سيناريوهات-المواجهة-العسكرية-المقبلة-مع-أمريكا-1084321752.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتحدث عن سيناريوهات المواجهة العسكرية المقبلة مع أمريكا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتحدث عن سيناريوهات المواجهة العسكرية المقبلة مع أمريكا
حذرت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، من القيام بمزيد من الاستفزازات ضد بلادها، معبرة عن انتقادها لعقد جلسة بمجلس الأمن الدولي حول إطلاق بيونغ يانغ... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T07:39+0000
2023-12-21T07:39+0000
2023-12-21T07:39+0000
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وقالت كيم يو-جونغ إن سيئول وواشنطن تنتهكان حق بيونغ يانغ في الدفاع عن النفس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.وتابعت: "تسامح مجلس الأمن مجددا، مع استفزازات واشنطن وسيئول الخطابية والفعلية، يثير رد فعل كوريا الشمالية"، مضيفة: "أشعر بعدم ارتياح كبير لقبول مجلس الأمن عقد جلسة مناقشة حول حق سيادي من حقوق كوريا الشمالية، وهو الأمر الذي ندينه بشدة".واعتبرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن تصاعد التوتر الإقليمي سببه الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة: "يجب على أعدائنا أن يقلقوا من طبيعة ردنا وسيناريوهات المواجهة العسكرية المقبلة".وتشغل كيم يو-جونغ منصب نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي.يذكر أن معارضة روسيا والصين منعت مجلس الأمن من إصدار قرار ضد كوريا الشمالية كما كانت ترغب واشنطن وحلفاؤها، الذين دعوا إلى مناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، يوم الاثنين الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231219/زعيم-كوريا-الشمالية-يشرف-على-تجربة-إطلاق-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1084252183.html
https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-مجهولا-باتجاه-البحر-الشرقي-1084213682.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار العالم الآن, العالم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتحدث عن سيناريوهات المواجهة العسكرية المقبلة مع أمريكا
حذرت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، من القيام بمزيد من الاستفزازات ضد بلادها، معبرة عن انتقادها لعقد جلسة بمجلس الأمن الدولي حول إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وقالت كيم يو-جونغ إن سيئول وواشنطن تنتهكان حق بيونغ يانغ في الدفاع عن النفس، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
وتابعت: "تسامح مجلس الأمن مجددا، مع استفزازات واشنطن وسيئول الخطابية والفعلية، يثير رد فعل كوريا الشمالية"، مضيفة: "أشعر بعدم ارتياح كبير لقبول مجلس الأمن عقد جلسة مناقشة حول حق سيادي من حقوق كوريا الشمالية
، وهو الأمر الذي ندينه بشدة".
واعتبرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن تصاعد التوتر الإقليمي سببه الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة: "يجب على أعدائنا أن يقلقوا من طبيعة ردنا وسيناريوهات المواجهة العسكرية المقبلة".
وتشغل كيم يو-جونغ منصب نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي.
يذكر أن معارضة روسيا والصين منعت مجلس الأمن من إصدار قرار ضد كوريا الشمالية كما كانت ترغب واشنطن وحلفاؤها، الذين دعوا إلى مناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
عابر للقارات، يوم الاثنين الماضي.