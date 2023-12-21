https://sputnikarabic.ae/20231221/كيم-جونغ-أون-كوريا-الشمالية-ستقابل-أي-استفزازات-نووية-بـضربات-استباقية-1084321218.html

كيم جونغ أون: كوريا الشمالية ستقابل أي استفزازات نووية بـ"ضربات استباقية"

كيم جونغ أون: كوريا الشمالية ستقابل أي استفزازات نووية بـ"ضربات استباقية"

شارك كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية في احتفال وحدة "العلم الأحمر"، التي نجحت في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، يوم الاثنين الماضي. 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T06:58+0000

2023-12-21T06:58+0000

2023-12-21T06:58+0000

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وقال كيم جونغ أون، خلال الاحتفال الذي أقيم أمس الأربعاء، إن "إطلاق هذا الصاروخ يؤكد أن بيونغ يانغ لن تتردد في شن هجوم نووي على العدو إذا قام باستفزازات نووية ضد كوريا الشمالية"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن وحدة "العلم الأحمر الثانية"، هي وحدة تتبع المكتب العام للصواريخ في كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن الصاروخ الذي أطلقته هو من طراز "هواسونغ - 18"، وهو من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب.وقال زعيم كوريا الشمالية: "إطلاق الصاروخ يكشف أسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة كوريا الشمالية، التي تؤكد أنه لن يكون هناك أي تردد في شن هجوم نووي ضد العدو، عندما يقدم على القيام باستفزازات نووية ضد البلاد".وتابع: "الدفاع عن السلام يتطلب امتلاك موقف قتالي وقدرة فعلية على تنفيذ ضربات وقائية ضد العدو لجعله يشعر بالخوف".ولفت زعيم كوريا الشمالية إلى أن الصاروخ الذي تم إطلاقه يوم الاثنين الماضي، يعكس الاختيار الذي ستقدم عليه بلاده إذا اتخذت واشنطن قرارا خاطئا تجاهها.يذكر أن إطلاق صاروخ "هواسونغ - 18" هو خامس اختبار لصواريخ نووية عابرة للقارات خلال العام الجاري، بحسب الوكالة التي أوضحت أن هذا العدد من الاختبارات الصاروخية هو الأكبر لهذه الفئة خلال عام واحدة.وفي وقت سابق، أعلنت بيونغ يانغ، أن الصاروخ "هواسونغ - 18" أجرى تجربة ناجحة قطع خلالها مسافة تجاوزت الألف كيلومتر ووصل إلى ارتفاع تجاوز الـ6 آلاف و500 متر، قبل أن ينهي رحلته بالسقوط في البحر الشرقي بعد رحلة استمرت 73 دقيقة ونصف، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى قول خبراء أن هذا الاختبار يكشف أن مدى الصاروخ يصل إلى نحو 15 ألف كيلومتر، وهي مسافة تمكنه من الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20231217/وصول-غواصة-أمريكية-نووية-إلى-سيئول-وسط-احتمال-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1084198421.html

https://sputnikarabic.ae/20231219/زعيم-كوريا-الشمالية-يشرف-على-تجربة-إطلاق-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1084252183.html

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