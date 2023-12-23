https://sputnikarabic.ae/20231223/هيئة-التجارة-البحرية-البريطانية-بلاغ-بانفجار-عقب-هجوم-بمسيرة-استهدف-سفينة-على-بعد-200-ميل-من-الهند-1084384903.html
البحرية البريطانية: بلاغ بانفجار عقب هجوم بمسيرة استهدف سفينة قبالة سواحل الهند
البحرية البريطانية: بلاغ بانفجار عقب هجوم بمسيرة استهدف سفينة قبالة سواحل الهند
أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، "وقوع حادث هجوم على سفينة تجارية جنوبي الهند"، دون الإفصاح عن تبعية السفينة المستهدفة. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T09:56+0000
2023-12-23T09:56+0000
2023-12-23T10:06+0000
بريطانيا
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار الهند اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/13/1083297540_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_d7d36b25c0c1dcb332517bbf5d783250.jpg
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها، إن "هجوما بمسيرة استهدف سفينة على بعد نحو 200 ميل بحري جنوب غرب فيرافال في الهند"، محذرة من مرور سفن أخرى في المنطقة ذاتها.وكانت الهيئة أعلنت، الخميس الماضي، عن حادثة جديدة في محيط باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت الهيئة البحرية، في بيان لها، إنها "تلقت تقارير عن وقوع حادثة في المحيط الهندي بمحيط باب المندب قبالة السواحل اليمنية".وأعلنت الهيئة أيضا، الأربعاء الماضي، أنها "تلقت تقارير عن وقوع حادث جديد قبالة سواحل عُمان في البحر الأحمر". وقالت إن "5 إلى 6 قوارب على متنها أسلحة اقتربت من سفينة بالقرب من سواحل عمان"، لافتة إلى أن "القوارب كانت مزودة بمدافع ولاحقت السفينة لمدة 90 دقيقة".وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، الثلاثاء الماضي، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل، بصاروخ بحري"، مشيرًا إلى أن "القوات البحرية، منعت في اليومين الماضيين، مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".وأضاف، بقوله: "لم نستهدف السفينة النرويجية، إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله، لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفينة "غالكسي ليدر"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء "ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة".وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، أن سفينة حربية أمريكية وسفنا تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20231213/هيئة-بحرية-بريطانية-نحو-6-قوارب-على-متنها-أسلحة-اقتربت-من-سفينة-قرب-سواحل-عمان-1084041610.html
https://sputnikarabic.ae/20231223/أنصار-الله-أمريكا-تقترف-حماقة-بتشكيلها-التحالف-البحري-العسكري-ولدينا-خيارات-مفاجئة-للرد-1084381053.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/13/1083297540_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86da46c4f90db9961aaac45e0b0544e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار الهند اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار الهند اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
البحرية البريطانية: بلاغ بانفجار عقب هجوم بمسيرة استهدف سفينة قبالة سواحل الهند
09:56 GMT 23.12.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 23.12.2023)
أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، "وقوع حادث هجوم على سفينة تجارية جنوبي الهند"، دون الإفصاح عن تبعية السفينة المستهدفة.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها، إن "هجوما بمسيرة استهدف سفينة على بعد نحو 200 ميل بحري جنوب غرب فيرافال في الهند"، محذرة من مرور سفن أخرى في المنطقة ذاتها.
وكانت الهيئة أعلنت، الخميس الماضي، عن حادثة جديدة في محيط باب المندب
قبالة سواحل اليمن. وقالت الهيئة البحرية، في بيان لها، إنها "تلقت تقارير عن وقوع حادثة في المحيط الهندي بمحيط باب المندب قبالة السواحل اليمنية".
وأعلنت الهيئة أيضا، الأربعاء الماضي، أنها "تلقت تقارير عن وقوع حادث جديد قبالة سواحل عُمان في البحر الأحمر". وقالت إن "5 إلى 6 قوارب على متنها أسلحة اقتربت من سفينة بالقرب من سواحل عمان"، لافتة إلى أن "القوارب كانت مزودة بمدافع ولاحقت السفينة لمدة 90 دقيقة".
وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، الثلاثاء الماضي، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا
النرويجية".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل، بصاروخ بحري"، مشيرًا إلى أن "القوات البحرية، منعت في اليومين الماضيين، مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".
وأضاف، بقوله: "لم نستهدف السفينة النرويجية، إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله، لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".
يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفينة "غالكسي ليدر"
، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء "ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة".
وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي
، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، أن سفينة حربية أمريكية وسفنا تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.